Le président Donald Trump continue de faire face à des réactions négatives pour ses commentaires présumés concernant les anciens combattants qui ont refait surface, plus tôt cette semaine. Le président a rencontré une foule de manifestants alors qu’il se rendait au golf, samedi matin.

Attendant Trump sur son propre parcours, le Trump National Golf Club, se trouvait une foule de manifestants tenant des pancartes indiquant «lâche», «traître», «TRE45ON», etc. «Les morts de la guerre des États-Unis sont des héros et non des perdants», disait un autre panneau.

Le tollé fait suite à un rapport de The Atheltic selon lequel, en 2018, Trump a annulé une visite au cimetière américain de l’Aisne-Marne en blâmant la météo. Il a déclaré que les services secrets avaient refusé de le transporter en raison de la forte pluie. Ce n’était apparemment pas le cas. Trump a apparemment remarqué: «Pourquoi devrais-je aller dans ce cimetière? Il est rempli de perdants « , à l’époque. Il aurait également qualifié les soldats tombés de » suceurs « .

Trump a catégoriquement nié les rapports publiant une déclaration sur Twitter concernant l’accusation:

Je n’ai jamais été un grand fan de John McCain, j’étais en désaccord avec lui sur beaucoup de choses, y compris des guerres sans fin ridicules et le manque de succès qu’il a eu dans ses relations avec l’AV et nos grands vétérans, mais l’abaissement de nos drapeaux américains des nations, et la première classe funérailles il a été donné par notre pays, a dû être approuvé par moi, en tant que président, et je l’ai fait sans hésitation ni plainte. Bien au contraire, je pensais que c’était bien mérité. J’ai même envoyé Air Force One pour amener son corps, en cercueil, de l’Arizona à Washington. C’était mon honneur de le faire. De plus, je n’ai jamais traité John de perdant et jurer sur quoi que ce soit, ou sur qui que ce soit, on m’a demandé de jurer, que je n’ai jamais appelé nos grands soldats tombés au combat autre chose que des HÉROS. Ceci est plus composé de fausses nouvelles données par des échecs dégoûtants et jaloux dans une tentative honteuse d’influencer les élections de 2020!