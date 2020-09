Avec des manifestations pacifiques devenant violentes dans les villes de toute l’Amérique cet été, Aaron SorkinDrame de Le procès du Chicago 7 ne pouvait pas être plus opportun et plus pertinent. Le nouveau film original de Netflix se concentre sur l’histoire vraie d’une autre manifestation pacifique à la Convention nationale démocrate de 1968 qui s’est transformée en un affrontement violent avec la police et le procès qui a suivi lorsque sept manifestants ont été inculpés par le gouvernement fédéral de complot. Le premier essai de la bande-annonce de Chicago 7 est arrivé et il semble que ce sera l’un des films les plus captivants de l’année.

Le procès de la bande-annonce de Chicago 7

Pour rendre le procès du Chicago 7 encore plus pertinent, Sorkin a apporté quelques modifications au script pour s’assurer que le lien entre ce qui se passe aujourd’hui et ce qui s’est passé en 1968 est parfaitement clair. Sorkin, qui a écrit et réalisé le film, a précédemment déclaré:

«Le film était pertinent lorsque nous le faisions. Nous n’en avions pas besoin pour devenir plus pertinent, mais c’est le cas. La polarisation, la militarisation de la police, la peur des militants noirs, voire la bataille intra-muros entre la gauche et l’extrême gauche. Pour ne rien dire sur [Black Panther] Fred Hampton est assassiné par la police pendant le procès. Lors de cette représentation, le rôle du maire Daley est joué par Donald Trump.

Le casting du film comprend Sacha Baron Cohen comme Abbie Hoffman, Eddie Redmayne comme Tom Hayden, Joseph Gordon-Levitt comme Richard H. Shultz, William Hurt comme John N.Mitchell, Mark Rylance comme William Kunstler, Yahya Abdul-Mateen II comme Bobby Seale, Jeremy Strong comme Jerry Rubin, Frank Langella comme Julius Hoffman, et Michael Keaton comme Ramsey Clark, un avocat progressiste qui était également une figure clé du mouvement des droits civiques du milieu du XXe siècle.

Le film est produit par Marc Platt, Stuart Besser, Matt Jackson et Tyler Thompson avec une longue liste de producteurs exécutifs qui comprend Laurie MacDonald, Walter Parkes, Marc Butan, Anthony Katagas, James Rodenhouse, Nia Vazirani, Kristie Macosko Krieger, Maurice Fadida et Shivani Rawat.

Ce qui devait être une manifestation pacifique à la Convention nationale démocratique de 1968 s’est transformé en un affrontement violent avec la police et la Garde nationale. Les organisateurs de la manifestation – dont Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden et Bobby Seale – ont été accusés de complot pour inciter à une émeute et le procès qui a suivi a été l’un des plus notoires de l’histoire.

Le procès du Chicago 7 arrive sur Netflix sur 16 octobre 2020.

