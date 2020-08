Des ordures, la chose la plus excitante qui m’est arrivée, mais aussi la plus solitaire et cruelle

▲ Le groupe lors de leur concert au Palacio de los Deportes en août 2017. Photo Medios y Media

De l’écriture

Journal La Jornada

Mercredi 26 août 2020, p. 6

Shirley Manson se souvient quand elle est devenue une célébrité et frissonne. En tant que leader de Garbage, la rousse écossaise avait l’air parfaite pour le travail de rock star – elle était flashy et intelligente. Mais le chanteur se souvient de l’époque, quand le groupe a commencé, que c’était très difficile. Je pense toujours que mes sentiments à propos de cette période vont changer avec le temps, mais ce n’est pas le cas.

Il ajoute: Plus le temps passe, plus je réalise à quel point j’étais stressé. Je n’étais pas au courant de cela à l’époque, juste que je me sentais très mal à l’aise. Maintenant, après 25 ans, je sais que j’étais sous un immense stress.

Ce mois-ci, le premier album de Garbage a fêté un quart de siècle. Il est sorti le 15 août 1995, le grunge était en train de mourir. Le Nirvana était terminé. Puis Garbage est apparu, dirigé par Manson et le producteur de Nevermind Butch Vig.

Son premier album s’est matérialisé comme une irrésistible collection de hits en attente, mêlant grunge, trip-hop, goth et rock industriel. Garbage a réuni le rock et la pop d’une manière qui n’avait jamais été faite auparavant. Les membres du groupe étaient impétueux, glamour et vendaient des disques comme des petits pains chauds.

Pour Vig, c’était l’occasion de rendre son son plus vigoureux. Après Nirvana, j’étais fatigué de recevoir des appels pour travailler sur des productions grunge, raconte-t-il. En tant que producteur de l’album Nirvana et du Smashing Pumpkins Siamese Dream, il a été l’un des grands architectes du son.

Voix et charisme du chanteur

L’histoire de Garbage a commencé avec son futur guitariste et ami d’enfance de Vig, Steve Marker, qui regardait 120 Minutes de MTV. Là, il a vu Manson interpréter la chanson Suffocate Me, avec son ancien groupe. Le musicien a été impressionné par la voix et le charisme du chanteur d’Édimbourg. Des appels ont été faits.

Lui et Vig et le guitariste Duke Erikson ont convenu de rencontrer Manson dans un hôtel londonien le 8 avril 1994. Puis cet après-midi-là, il allait dîner avec des producteurs et des ingénieurs qu’il connaissait à Londres, dit Vig. «Je me suis assis à table et ils ont dit: ‘Avez-vous entendu la nouvelle? Kurt est mort », j’avais peur. J’ai été choqué et j’ai dit: « Je dois y aller. » Je suis allé et j’ai pris le premier vol pour les États-Unis ».

Après le choc du suicide de Cobain, ils ont arrangé que Manson s’envole pour le Wisconsin pour une audition plus officielle, mais son expérience n’était pas ce à quoi elle s’attendait. «Je me suis dit:‘ ce sera très professionnel et organisé. Ce ne sera pas le chaos endémique auquel elle était habituée d’être avec Goodbye Mr Mackenzie ‘(son ancien groupe). Mais ça c’est pas passé comme ça. Ils ont mis un micro devant moi et ont dit: « Eh bien … jouons-nous quelques-unes des chansons que nous avons écrites. » C’était un fiasco total ».

Malgré les débuts difficiles, le groupe a commencé à progresser. Ils ont demandé à Manson de modifier et d’ajouter des paroles aux chansons déjà décrites par eux. Stupid Girl et Queer, futurs succès, faisaient partie des chansons.

Mais à l’époque, Manson n’était pas sûre de pouvoir assumer la responsabilité. Elle n’arrêtait pas de dire à l’interprète de se considérer comme un leader. Ils aimaient ma voix, je n’avais aucune idée de moi en tant que chanteuse. Je ne me considérais pas comme tel.

Elle n’était pas à l’aise avec sa nouvelle position soudaine en tant que figure de roche. Il ne pensait pas que cela valait la peine d’attirer l’attention. J’ai souffert du syndrome de l’imposteur toute ma vie, dit Manson. J’étais avec Goodbye Mr Mackenzie pendant 10 ans, avant de rejoindre Garbage. Il était plutôt heureux au fond. Maintenant, les gens me voient comme un ambitieux qui va et vient, mais ce n’était pas moi.

Les ordures sont arrivées dans les magasins en août 1995 et ce fut une sensation. L’essor commercial est venu avec Stupid Girl, qui est devenu un succès à l’été 1996, et même alors, Manson s’est senti à la dérive. Il ne me laisserait pas en profiter pour de nombreuses raisons, explique-t-il.

Je me sentais très inutile en tant qu’être humain. J’ai ressenti beaucoup de culpabilité. Je viens d’une scène musicale extrêmement talentueuse et incroyablement talentueuse. Et j’étais là, dans le plus écouté. Qui étais-je pour me tenir sur cette scène? Je n’étais pas deux fois moins talentueux que beaucoup de mes pairs à la maison. J’étais embarrassé.

Avec la renommée est venue aussi la critique. «D’une part, (Garbage) a été l’une des choses les plus excitantes qui me soient jamais arrivées, mais aussi la plus solitaire et la plus cruelle. J’ai enduré beaucoup de critiques. Quand je regarde les gros titres des magazines, je suis émerveillé par le venin et le manque de respect auxquels j’ai été soumis, et à quel point c’était différent pour mes collègues masculins.

«Ils m’ont demandé toutes sortes de choses sur mon corps, mes préférences sexuelles, mon visage, comment mes lèvres étaient belles. C’était vraiment incroyable. Maintenant, je regarde en arrière et je pense: « wow … je devais vraiment menacer ces gars-là. »

Bien que l’expérience ait été stressante pour Manson, elle est fière de ce que le groupe a accompli et de leur héritage. S’il y avait plus d’un moi dans le groupe, ça aurait été un désastre. S’ils ne m’avaient pas eu, cela aurait été un désastre. Je ne pensais pas que quiconque allait écouter ce premier disque, ce qui montre ce que je sais.