Des plages paradisiaques, Salma Hayek chouchoute ses fans avec une photo incroyable

Ce n’est pas la première fois que la belle Latina, Salma Hayek, montrez vos courbes et votre collection de bikinis, nous devons nous rappeler que Salma est l’une des personnalités les plus sexy de Hollywood, un titre qu’il a gagné grâce à ses cartes postales enflammées en lingerie et petits vêtements.

Il est bien connu que Salma Hayek Il aime chouchouter au maximum ses fidèles followers, à cette occasion, comme prévu, il a réussi: il a chouchouté ses admirateurs des réseaux sociaux au maximum avec un La photographie d’elle-même portant un serré maillot de bain en noir.

De plus, comme à son habitude lors de cet enfermement face à la contingence sanitaire que connaît le monde entier, Salma s’est à nouveau montrée sans une goutte de maquillage, montrant qu’elle n’a rien à cacher, et qu’elle est toujours radieuse et super jeune.

Hayek nous a de nouveau surpris en montrant sa silhouette et ses attributs dans un maillot de bain une pièce élégant mais révélateur, qui n’a pas laissé grand chose à l’imagination et a fait sensation, car cette photo s’ajoute à celles qu’il a constamment publiées montrant son physique privilégié. profiter de la piscine ou de la plage.

Il est allé sur son compte Instagram officiel pour publier une image où il apparaît vêtu d’un maillot de bain noir qui l’aidait davantage à mettre en valeur ses attributs surprenants, le design du maillot de bain avait un décolleté circulaire et une ouverture profonde au centre, ce qui flatte parfaitement.

Et avec le glamour qui la caractérise, la célébrité de 54 ans a posé pour la caméra de profil tout en remuant ses cheveux ondulés et sombres, ce qui la fait paraître avec la sensualité qu’elle a toujours montrée.

Elle portait son visage charmeur et joyeux sans une goutte de maquillage, et bien que nous ne voyions pas sa tête, son regard est complété par des lunettes noires, pour protéger ses yeux du soleil, la publication a obtenu près de 800000 réactions de fans et d’amis peu de temps après ont été partagés.

Il est important de mentionner que Salma, dans ses dernières activités sur Instagram, a osé avec de minuscules bikinis et des tenues glamour, correspondant à sa personnalité séduisante et charismatique.

Certains d’entre eux étaient un bikini noir en deux pièces et un maillot de bain rouge qu’elle combinait avec une chemise de nuit à rayures bleues et blanches, ornée de pompons rouges.

Ces looks ont été utilisés tout en profitant des derniers jours de l’été sur les agréables plages de la Méditerranée, destination luxueuse vers laquelle elle s’est échappée avec son mari, l’homme d’affaires français de 58 ans, François-Henri Pinault, avant de fêter son anniversaire.

Dans d’autres photographies qu’il a partagées ces derniers jours, il s’est montré en train de profiter de la musique de rue de la Grèce, des restaurants en plein air et des plages cristallines de la belle ville qu’il visite.

Bien qu’avant de partir en vacances, la célébrité originaire de Coatzacoalcos, Veracruz, avait profité de journées entières dans la piscine de sa maison et de jeux de société avec son père et son frère.

La belle Salma Hayek a montré à maintes reprises que son truc est de cacher ses années et de paraître plus jeune avec ce qu’elle porte, car comme nous l’avons mentionné, encore une fois, elle portait un maillot de bain et totalement naturel.

Bien que la publication soit vieille d’une semaine, elle n’a cessé de parler, car ayant déjà été partagée depuis plus de 80 semaines, ses fervents adeptes continuent de la commenter et de s’étonner de la beauté brutale et naturelle de l’actrice.