Après près de deux ans de recherche et d’observation spatiales, des scientifiques du Centre universitaire de Tonalá de l’Université de Guadalajara, ils ont réussi à découvrir un nouveau planète en dehors du système solaire qui partage des caractéristiques avec Saturne.

Cette recherche a été rendue possible par le radiotélescope Very Long Baseline Array (VLBA pour son acronyme en anglais), avec lequel l’observatoire universitaire a pu trouver cette planète, qui a reçu le nom de TVLM 513b, situé près de l’étoile naine TVLM513-46546.

Nous vous recommandons: La NASA signale une fuite sur la Station spatiale internationale

Rosa Martha Torres, chercheur et auteur de l’étude, a expliqué comment ils sont parvenus à ce résultat:

«Ce que nous avons fait, c’est qu’avec ce télescope, le VLBA Il y a 10 grandes antennes de 25 mètres chacune, nous avons fait des observations pendant un an et demi, chaque mois, chaque mois, chaque mois ou tous les deux mois, pendant un certain temps et ce que nous avons trouvé est cette oscillation dans le Etoile et nous en avons déduit que c’était la présence d’une planète, nous avec les mouvements de l’étoile en utilisant les lois de la physique pouvons en déduire la masse de la planète, qui est une planète avec la masse de Saturne »