Situé sous les côtes sur le côté droit du corps, le foie a l’énorme responsabilité de désintoxiquer l’organisme. Toutes les substances nocives sont traitées par le foie.

De nombreux facteurs externes peuvent limiter l’action du foie, d’où la nécessité d’inclure des aliments riches en antioxydants dans notre alimentation quotidienne pour la purification et un moyen agréable et facile est de le faire smoothie vert de céleri, de citron et de persil.

De quoi avez-vous besoin?

5 branches de céleri.

1 tasse de persil.

3 citrons.

1 litre d’eau.

Protégez votre foie avec ce smoothie au céleri, au citron et au persil

Comment vous préparez-vous?

Lavez le céleri et le persil à grande eau et assurez-vous d’éliminer toute trace de saleté avant de passer au mélangeur. Versez le jus de citron et l’eau avec les légumes et mixez.

Lorsque tous les ingrédients sont complètement intégrés, éteignez le mixeur et servez le smoothie. Consommez à jeun pendant deux jours de suite pour aider le foie en cours d’élimination des toxines.