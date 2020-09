Le film de 2019 Joker, qui était ancré dans la performance primée de Joaquin Phoenix, n’était rien de moins qu’un succès critique et commercial.

En conséquence, Warner Bros.est prêt à payer à Phoenix plus de 50 millions de dollars s’il est prêt à signer pour deux autres films.

Les négociations seraient en cours, mais nous pourrions voir Phoenix reprendre le rôle d’Arthur Fleck dès 2022.

Après la performance primée et stellaire de Joaquin Phoenix décrivant le Joker dans le film 2019 du même nom, Warner Bros. serait prêt à dépenser une cargaison d’argent pour obtenir deux autres films de Joker. Même si Phoenix envisageait initialement Joker comme un film autonome – et il a certainement cette ambiance – le succès féroce que le film a connu à sa sortie signifie qu’il y a beaucoup d’argent à gagner avec quelques suites.

Selon le Mirror, Phoenix pourrait gagner 50 millions de dollars s’il décide de se maquiller de clown et de reprendre son rôle de super-vilain emblématique.

S’adressant à un proche de Phoenix, le rapport note que l’acteur « a changé sa chanson » en ce qui concerne le fait qu’il s’agit d’un film autonome et « veut jouer à nouveau le personnage ».

Le rapport ajoute que les négociations sont en cours mais que les scripts sont en cours d’élaboration entre-temps. En termes simples, le premier film a rapporté tellement d’argent que d’en faire deux de plus est essentiellement inévitable à ce stade.

La source du miroir ajoute:

Ils prévoient de faire deux suites au cours des quatre prochaines années, avec un engagement à long terme envers Joaquin et son réalisateur Joker Todd Phillips et le producteur Bradley Cooper. Il s’agit de faire en sorte que Joaquin accepte les conditions – et de loin le plus gros salaire de sa carrière.

Si tout se passe comme prévu, Warner Bros espère sortir de nouveaux films Joker en 2022 et 2024.

En passant, le portrait du Joker de Phoenix était particulièrement intéressant et inhabituel en ce qu’il ne jouait pas un super-vilain au sens traditionnel du terme. Alors que le Joker de Heath Ledger était un complot et un cerveau maléfique, le personnage de Phoenix n’était rien de plus qu’un gars qui avait de la chance, poussé au bord par une myriade de circonstances extérieures. Bien que tout le monde n’ait pas été fan de cette nouvelle version, il est indéniable que le jeu de Phoenix était exceptionnel.

Maintenant, le monde a-t-il besoin d’un autre film Joker? Aussi génial que soit le premier, je suis enclin à dire non. Encore une fois, Phoenix en tant qu’Arthur Fleck n’avait pas la ruse que nous avons longtemps associée au personnage de Joker. Et alors que la fin du film était choquante et surprenante, Fleck à la fin de la journée ne semble pas être le type de personnage pervers sur lequel toute une trilogie peut se reposer. Tout de même, le film a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, c’est-à-dire qu’une trilogie est en cours, peu importe ce que moi ou quelqu’un d’autre pense.

