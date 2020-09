Capcom fait revivre Devil May Cry 5 une fois de plus avec de nouveaux extras amusants sur PlayStation 5. Le jeu entre dans la nouvelle ère du jeu de nouvelle génération sur PlayStation 5 alors qu’il est lancé aux côtés de la console sous le nom de Devil May Cry 5 Special Edition. Il va ajouter un nouveau contenu génial tout en ayant le meilleur rendu possible. Il y a aussi un changement très cool dans le jeu: vous pourrez jouer en tant que Vergil.

Prenez les armes avec le brillant Yamato en incarnant Vergil dans Devil May Cry 5 Special Edition.

Il y aura une multitude de mises à niveau de nouvelle génération pour le jeu, notamment le lancer de rayons, une fréquence d’images améliorée avec le mode Framerate élevé et des améliorations visuelles supplémentaires. Le jeu profitera également des temps de chargement rapides de la PS5 pour vous faire entrer dans le jeu et battre les méchants en un rien de temps. Le jeu utilisera également la nouvelle fonctionnalité de DualSense, ce qui signifie que vous pourrez ressentir chaque vibration du dépassement de Nero et la sensation de chaque arme grâce au retour haptique du contrôleur.

Ensuite, le mode Turbo vous permet de jouer au jeu à 1,2 fois la vitesse normale. Si vous êtes à la hauteur, vous pouvez jouer en difficulté Legendary Dark Knight, qui sera un défi énorme avec plusieurs ennemis et de nombreuses façons de vous garder sur vos gardes. Mais ce que vous attendiez tous: Vergil. Il sera enfin jouable, avec quelques coups supplémentaires ainsi que sa jauge de concentration. Il viendra gratuitement avec l’édition spéciale, mais il sera à gagner en tant que DLC à une date ultérieure si vous souhaitez le récupérer sur PlayStation 4.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour Devil May Cry 5 Special Edition, mais vous voudrez garder les yeux ouverts pour 2021.

À propos de Brittany Vincent

Brittany Vincent couvre les jeux vidéo et la technologie depuis plus

une décennie pour des publications comme G4, Popular Science, Playboy, Empire,

Complexe, IGN, GamesRadar, Polygon, Kotaku, Maxim, GameSpot, Variété,

Rolling Stone, Yahoo et bien plus. Elle est également apparue comme conférencière à

conventions de jeux vidéo comme PAX East et a coordonné les médias sociaux

pour des entreprises comme CNET.