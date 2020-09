Depuis la fin de 2020, non? Au cours de ces presque neuf mois de l’année, nous avons dû dire au revoir à de grandes figures du divertissement et il semble que la seule chose qui nous reste soit de regarder au loin alors que chacun d’eux dit au revoir. Et malheureusement aujourd’hui ne fait pas exception car ce 10 septembre, Diana Rigg, Actrice britannique dont beaucoup se souviendront pour avoir joué Olenna Tyrell sur la populaire série HBO, Game of Thrones, décédé à 82 ans.

Selon un communiqué partagé par la BBC, son agent a confirmé la nouvelle et rapporté qu’il est décédé paisiblement avec tous ses proches. « Il était à la maison avec sa famille, qui a demandé l’intimité en cette période difficile », a ajouté le directeur. Sa fille, l’actrice Rachael Stirling, il a dit que Rigg est décédé d’un cancer, après avoir été diagnostiqué en mars de cette année et après avoir combattu pendant plusieurs mois contre la maladie.

« Elle a passé ses derniers mois à réfléchir joyeusement à sa vie extraordinaire, pleine d’amour, de rires et de fierté pour sa profession », a déclaré la fille de Diana Rigg. Peut-être que beaucoup d’entre nous se souviennent d’elle pour le rôle qu’elle a joué dans l’adaptation des œuvres de George R.R. Martin à la télévision, mais au-delà de ce personnage, Il était une véritable légende d’acteur qui a reçu certains des meilleurs prix pour ses performances.

Qui était Diana Rigg?

Diana Rigg est née le 20 juillet 1938 à Doncaster, dans le comté de South Yorkshire au Royaume-Uni. Après avoir passé plusieurs années entre ce pays et l’Inde, finalement à l’âge de 8 ans elle est retournée en Angleterre pour poursuivre ses études, et bien qu’elle n’aimait pas du tout l’école, elle a été captivée par le théâtre, grâce aux grands de la littérature tels que T.S. Elliot et bien sûr, William Shakespeare.

En 1957, il réussit à entrer à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, faisant ses débuts avec la mise en scène Le cercle de craie du CaucaseBien que tout n’ait pas été merveilleux pour elle, elle a travaillé pendant deux ans en tant qu’assistante du metteur en scène. Mais en 1959, sa chance a changé lorsqu’il a signé un contrat avec la Royal Shakespeare Company. où il a commencé à être reconnu grâce à son travail dans des œuvres telles que King Lear et A Midsummer Night’s Dream – ce dernier avec Judy Dench et Hélène Mirren-.

Le saut vers la télévision et la gloire

Bien que reconnue dans les cercles théâtraux britanniques, Diana Rigg a décidé de faire un pas risqué en essayant à la télévision. En 1963, il auditionne pour le rôle d’Emma Peel dans la série télévisée The Avengers (non, pas Marvel) qu’il a obtenu. Le personnage que Rigg incarnait dans cette production a changé les modèles habituels de l’épopée, car Elle représentait un nouveau type de femme, plus libérale, indépendante et cérébrale et impliquée dans le mouvement féministe de la fin des années soixante.

Il a également accompli quelque chose d’historique pour le divertissement britannique dans les années 1960, en réalisant qu’il gagnait moins que le caméraman, a menacé de quitter la série si son salaire n’augmentait pas. Non seulement il a obtenu plus de livres à verser sur son compte, mais il a gagné plus de flexibilité dans les sessions d’enregistrement, elle a donc eu le temps de se produire au théâtre.

Cependant, Les problèmes de Diana Rigg ne se sont pas arrêtés là, parce qu’elle a toujours dû composer avec le machisme des cadres d’ABC, pour ne pas être traitée correctement. C’est pourquoi dans à de nombreuses reprises, il a essayé de quitter la série jusqu’à ce qu’il la remplisse en 1965, mais tout au long de son séjour dans The Avengers, a reçu deux nominations aux Emmy Awards pour l’actrice exceptionnelle dans une série dramatique.

De Bond Girl à Mme Highgarden

Après avoir quitté la série, Diana Rigg a joué dans plusieurs films, dont The Assasination Bureau et Il est même apparu avec une fille Bond jouant la comtesse Teresa « Tracy » Di Vicenzo., La femme de James Bond dans le film 007, Sur le service secret de Sa Majesté. Après cette brève aventure dans le monde des espions, il a continué à travailler dans le cinéma, la télévision et le théâtre, avec divers projets intéressants.

Parmi eux, nous avons des films comme Julius Caesar et The Hospital au début des années 70 et aussi a reçu deux nominations aux Tony pour son travail sur les décors. Dans les années 80, il est apparu dans certains films et à la télévision, et à la fin des décennies, elle a été nommée commandant de l’Empire britannique, alors que sa carrière théâtrale était à la traîne.

Mais une décennie plus tard, il a ressuscité en tant que phénix travaillant sur des œuvres telles que Tout pour l’amour, Médée, Mère Courage et qui a peur de Virginia Woolf. Pour son énorme travail, elle a reçu en 1994 le titre de « Dame », l’équivalent féminin de « Sir » et deux ans plus tard, elle a été nominée pour le prix Oliver, le plus haut prix britannique pour la représentation théâtrale, et à la fin de celui-ci, elle a reçu le London Evening Standard Drama Prize Prix.

Le nouveau siècle l’a reçu de la meilleure façon, car Diana Rigg a reçu un BAFTA honorifique en 2000 pour son travail sur The Avengers.. Mais il a certainement réussi à conquérir une toute nouvelle génération entre 2013 et 2017, quand elle est apparue dans 18 épisodes de Game of Thrones en tant que reine Olenna Tyrell, un personnage que, selon ses propres mots, il aimait jouer parce qu’elle était mauvaise et avait les meilleures répliques de la série.