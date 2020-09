La star de Game of Thrones et The Avengers, Dame Diana Rigg, est décédée.

Le lauréat du prix Tony, âgé de 82 ans, a reçu un diagnostic de cancer en mars, selon The Hollywood Reporter. Sa fille, Rachael Stirling, a déclaré à la sortie que sa mère “a passé ses derniers mois à réfléchir joyeusement à sa vie extraordinaire, pleine d’amour, de rires et d’une profonde fierté dans sa profession. Elle me manquera au-delà des mots”.

“C’est avec une immense tristesse que nous annonçons que Dame Diana Rigg est décédée paisiblement tôt ce matin”, a déclaré l’agent de Rigg, Simon Beresford, dans un communiqué jeudi 10 septembre.

«Elle était à la maison avec sa famille qui a demandé l’intimité en cette période difficile», a-t-il poursuivi. «Dame Diana était une icône du théâtre, du cinéma et de la télévision. Elle a été lauréate des BAFTA, Emmy, Tony et Evening Standard Awards pour son travail sur scène et à l’écran. Dame Diana était un membre très aimé et admiré de sa profession, un force de la nature qui aimait son travail et ses collègues comédiens. Elle nous manquera beaucoup. “

Dans les années 1960, Rigg a dépeint Emma Peel dans The Avengers. Peu de temps après, elle a incarné une Bond girl, Tracy di Vicenzo, dans Au service secret de Sa Majesté.

Elle a incarné le personnage préféré des fans de Game of Thrones, Lady Olenna Tyrell. Elle a été nominée pour 4 Emmys pour son rôle emblématique.

Regardez quelques-uns de ses meilleurs moments sur GoT, ci-dessous.