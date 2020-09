Le Mexique est l’un des marchés les plus importants de l’industrie du divertissement. Pour vous donner une idée, notre pays se classe au quatrième rang des ventes de billets dans le monde, juste derrière la Chine, l’Inde et les États-Unis. Cependant, non seulement mis en évidence par le fait que les Mexicains aiment regarder des films et la télévision, mais aussi sur des plateformes de cinéma, de télévision et de streaming comme Netflix.

Pour cette raison, c’est que Netflix Amérique latine a annoncé le nouveau lot de séries et de films originaux dont la production est créée, réalisée, dirigée et jouée au Mexique et aura une date de sortie pour 2021. La plateforme de streaming a annoncé six nouvelles productions qui recherchent le succès international, soulignent-ils, comme dans le cas de Dark Desire et Control Z, qui ont été publiés ces derniers mois.

Ici, nous vous parlons de ces nouvelles productions:

Diego Luna avec « Tout ira bien » sur Netflix

Parmi toutes ces nouvelles productions, le nom de Diego Luna se démarque, qui fera sa première sur Netflix en tant que réalisateur de série. Sous le titre de Tout ira bien, Diego Luna prend les devants en tant que créateur, réalisateur et producteur, trois postes abandonnés depuis longtemps.

Tout va être avec Flavio Medina et Lucía Uribe. C’est une comédie qui se déroule à Mexico qui réfléchira sur le concept de famille et comment les relations familiales ou personnelles se construisent dans le contexte actuel. Medina et Uribe sont de vieilles connaissances de Netflix en participant à des séries telles que Diablero, La Maison des Fleurs et Desenfrenadas.

Luna sera l’un des producteurs exécutifs de cette production, et le fera avec Gael García Bernal, Kyzza Terrazas (directeur de Bayoneta) et Augusto Mendoza de La Corriente del Golfo, et en collaboration avec Isaac Lee et Daniel Eilemberg de Exile Content.

Il y a des semaines, Diego Luna a créé la série originale Pan y circo sur Prime Video où il invite des spécialistes, des politiciens, des artistes, des militants et des personnalités éminentes de la société mexicaine à parler de questions telles que l’avortement, la violence contre les femmes, l’environnement, etc.

Plus d’histoires mexicaines arrivent sur Netflix

Guerre des voisins

Une comédie de Carolina Rivera et Fernando Sariñana qui joueront Vanessa Bauche et Ana Layevska. Ils donneront vie à Leonor et Silvia, deux voisines qui, après un combat, doivent se retrouver dans un quartier exclusif de haut rang au Mexique. Loreto Peralta, Elyfer Torres, Mark Tacher et Pascacio López font également partie de la distribution.

continue

Série d’Alejandro Fernández, réalisée avec Ernesto Contreras et Edgar Nito. Ici, nous rencontrerons Kike Guerrero, un mécanicien et coureur automobile qui, après un accident, fuit Monterrey, mais pour prendre de l’avance il doit s’engager dans des courses illégales et des vols de voitures. Benny Emanuel, Andrés Delgado, Renata Vaca, Gerardo Taracena et Silverio Palacios font partie de la distribution principale.

La vengeance des Juanas

Écrit par Jimena Romero et Alejandro Reyes, cette série mettra en vedette Zuria Vega, Oka Giner, Renata Notni, Pablo Astiazaran, Carlos Athie, Federico Espejo et Carlos Ponce. C’est l’histoire de cinq femmes dont la seule relation est d’avoir une tache de naissance, découvrant qu’elles partagent les mêmes gènes que leur père. Mais qui est-ce?

Ancré

Cette comédie est écrit et réalisé par Marcos Bucay et met en scène deux amis interprétés par Aldo Escalante et Ricardo Polanco. Ces deux gars, au cours d’une soirée, mettent des fonds en commun pour créer une application qui, selon eux, changera l’industrie de la technologie. Natalia Téllez, Maria Chacón et Seo Ju Park font également partie de la distribution.

Réseau privé

Ce documentaire est raconté par Daniel Giménez Cacho et réalisé par Manuel Alcalá, et raconte la vie du journaliste Manuel Buendía, assassiné en 1984 devant son bureau à Mexico. Plus de 35 ans après sa mort, ce documentaire rassemble les témoignages de personnes proches de Buendía, qui parlent de sa vie et de son travail pour tenter de répondre qui peut et pourquoi.

