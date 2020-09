En 2014, la veuve de Carl Sagan, Ann Duryan, a ramené Cosmos avec l’aide de Seth McFarlane et Brannon Braga. Et il semblait naturel que le Sagan de notre génération, Neil deGrasse Tyson, nous emmène à travers un voyage actualisé à travers l’univers. Il a remporté une tonne de récompenses pour ses deux saisons, mais c’était comme si c’était tout ce qu’ils avaient à dire. Mais six ans plus tard, une nouvelle saison, Cosmos: Possible Worlds, diffusée sur NatGeo, fait maintenant ses débuts à Fox. Lisez la suite pour en savoir plus…

Coup d’ouverture: Un plan de gens marchant sur le bord d’une falaise. Nous entendons la voix de feu Carl Sagan dire. «Nous étions des chasseurs et des cueilleurs. La frontière était partout.

L’essentiel: Cosmos: Possible Worlds est la troisième saison de cette incarnation actuelle de Cosmos, qui est bien sûr arrivée sur nos écrans avec Sagan en tant qu’hôte il y a quarante (!) Ans. Neil deGrasse Tyson est de retour un hôte, et dans cette troisième saison, il examine comment la race humaine est devenue de tels explorateurs intrépides, avec le désir d’explorer au-delà de notre planète et du système solaire. Il discute également des possibilités d’autres mondes que les humains peuvent habiter à l’avenir.

Dans le premier épisode (deux épisodes seront diffusés lors de sa première soirée du 22 septembre), Tyson emmène le public à l’exploration au point où deux trous noirs se sont heurtés et ont changé le continuum espace-temps de l’univers. Mais il discute également de l’histoire du cosmos en termes de «calendrier cosmique», c’est-à-dire de diviser l’histoire de l’univers en 12 «mois». L’innovation et l’exploration humaines occupent à peu près les dernières heures du 31 décembre de ce calendrier.

Dans le cadre de cette conférence, Tyson se rend à Amsterdam pour discuter des points de vue de Baruch Spinoza, qui a vécu à une époque de libre-pensée en Hollande à la fin du 17e siècle, mais a été excommunié de la foi juive dans la ville parce qu’il a osé épouser cet État. -run culte religieux visait la superstition et non pas là où il pensait que Dieu existait vraiment: dans la nature.

Ensuite, Tyson discute de la relation évolutive entre les abeilles et les autres pollinisateurs et la vie végétale, et comment une sur trois morsures humaines, même maintenant, ne serait pas possible sans les abeilles. Bien sûr, il explique ensuite comment les humains commencent à voir les résultats de notre exploration et de notre développement, en particulier en ce qui concerne la population d’abeilles. Il entre dans le «Hall of Extinction» et dit que, contrairement aux saisons précédentes, le couloir qui marque l’âge actuel de l’extinction a maintenant un nom: l’Anthropocène, qui signifie «les humains récents».

Enfin, Tyson retourne dans l’espace, pour discuter de la façon dont, dans un avenir pas trop lointain, les humains pourraient lancer de minuscules sondes qui iront à 20% de la vitesse de la lumière, beaucoup plus rapidement que l’engin Voyager que la NASA a lancé dans les années 70. , pour ramener d’éventuelles planètes qui pourraient soutenir la vie dans notre système solaire voisin, à quatre années-lumière.

Crédit photo: Cosmos Studios

De quoi les émissions vous rappelleront-elles? Comme les saisons précédentes de cette incarnation actuelle, Cosmos se sent comme une combinaison de la version originale greffée sur un épisode de Star Trek: The Next Generation. Plus d’informations ci-dessous.

Notre prise: Nous avons eu du mal à traverser le premier épisode de Cosmos: Possible Worlds, et nous n’avons pas pu comprendre pourquoi. Était-ce la narration lente, presque chantante de Tyson, dont nous savons que ce n’est pas la façon dont il parle dans la vraie vie? Était-ce la concentration sur de longues scènes de CGI qui avait peu à voir avec le récit de la série? Ou était-ce parce que l’épisode lui-même n’avait pas particulièrement de centre narratif? Ce pourrait être les trois.

Nous avons été surpris de voir à quel point ce premier épisode était flou. Nous recherchions une ligne directe qui relierait les histoires que Tyson racontait, et nous n’avons pas pu en trouver une, même après avoir regardé l’épisode deux fois. Malgré l’implication de l’épisode original de Cosmos, Ann Druyan, on a l’impression que Brannon Braga, l’ancien de Trek qui a réalisé le premier épisode, s’est trop occupé de faire de l’épisode une série scénarisée de science-fiction plutôt qu’une émission de science et de nature.

Oui, c’est le style de la série qui remonte à l’original de Sagan. Et les réflexions de l’animateur sur la façon dont tout s’emboîte est également une signature de l’émission, mais pour une raison ou une autre, nous ne comprenions pas tout à fait comment les différentes histoires de la première heure de l’émission s’emboîtaient, et cela semblait juste prolongé les séquences d’effets ont été privilégiées par rapport à un scénario cohérent.

Cela étant dit, certaines informations, comme le profil de Spinoza, ont été efficaces, ce qui nous laisse espérer que d’autres épisodes seront un peu plus cohérents.

Coup de départ: Revenant à sa discussion sur l’une des premières villes de Çatalhöyük, l’une des premières villes de la civilisation, qui était un idéal égalitaire, on nous montre une ville d’apparence similaire sur une station spatiale, avec des personnes accédant à leurs maisons via leurs toits, avec une famille à la recherche. sur la Terre.

Sleeper Star: Le CGI sur Cosmos est assez détaillé, nous allons donc suivre ce que nous imaginons la vaste équipe d’effets spéciaux de Cosmos Studios.

La plupart des lignes Pilot-y: Il y a une séquence prolongée où le «navire» Tyson essaie de surfer sur la vague créée par la collision de trous noirs, et on a l’impression que cela a duré beaucoup trop longtemps, malgré sa beauté.

Notre appel: Diffusez-le. Nous croisons les doigts pour dire que Cosmos: Possible Worlds transcende son premier épisode confus. Mais nous nous demandons si le concept a atteint sa limite pour l’instant, et peut-être devrions-nous attendre encore une ou deux décennies avant de voir une autre version.

Joel Keller (@joelkeller) écrit sur la nourriture, le divertissement, la parentalité et la technologie, mais il ne se trompe pas: c’est un drogué de la télévision. Ses écrits ont été publiés dans le New York Times, Slate, Salon, RollingStone.com, VanityFair.com, Fast Company et ailleurs.

Écoutez Cosmos: Possible Worlds sur Fox.com