C’est une raison pour laquelle Schitt’s Creek a remporté tous les Emmys le week-end dernier; à une époque où nous recherchons tous du réconfort, le spectacle a fourni des rires intelligents et beaucoup de chaleur aux gens qui en ont désespérément besoin. En d’autres termes, les gens recherchent quelque chose à se gaver, quelque chose de léger et d’aéré. Fox a réussi à retenir un spectacle de sa liste de spectacles 2019-2020, le drame savonneux sur la religion et les affaires et la famille Filthy Rich. Remplira-t-il le besoin léger et aéré que certaines personnes ont encore?

FILTHY RICH: STREAM IT OU SKIP IT?

Coup d’ouverture: Une maison de style plantation est engloutie par les flammes. Une femme vêtue d’une robe scintillante et d’une fourrure sort de la maison se retourne et regarde et dit: «Pourrir en enfer.

L’essentiel: Flash back quatre mois. Margaret et Eugene Monreaux (Kim Cattrall, Gerald McRaney) sont sur le point de célébrer le 25e anniversaire du réseau de télévision chrétienne basé à la Nouvelle-Orléans qu’ils ont créé, le Sunshine Network. Eugene apparemment adorant donne à Margaret un collier pour célébrer et devient romantique. Sur le tournage de leur réseau, Margaret s’inquiète du fait que le révérend Paul Luke Thomas (Aaron Lazar), qu’elle a découvert et a donné un spectacle, la mettra en scène. Afin de créer une ouverture plus percutante pour son spectacle signature, elle débarque sur scène dans une paire d’ailes d’ange.

Sur son émission lifestyle, avec Eugene et leurs enfants adultes Rose (Aubrey Dollar) et Eric (Corey Cott); avec l’encouragement de l’avocat de la famille Franklin Lee (Steve Harris), Eric interrompt l’annonce de la famille au sujet de leur club commercial pour parler de la façon dont vous pouvez acheter du «porno» et du «beurre bout à bout» sur des sites de vente apparemment réguliers.

Le club commercial est censé être un grand générateur de revenus (il suffit de dire que la famille vaut déjà des milliards), et Eugene doit s’enfuir et rencontrer des gens à New York. Dans son avion privé, il est en sous-vêtements avec deux jeunes femmes à peine vêtues lorsque son avion tombe soudainement.

Même si le corps d’Eugene n’est pas retrouvé, il est supposé mort. Nous passons à Margaret déplorant les affaires de ses maris, certaines qu’elle connaissait et d’autres qu’elle ignorait. Mais ce qui est encore plus choquant, c’est qu’il a eu trois autres enfants en dehors de leur mariage, et la dernière version de son testament leur donne 1% de leur entreprise, qui vaut environ 6 millions de dollars. Ginger Sweet (Melia Kreiling) exploite une entreprise prospère de cam girl à Las Vegas; Antonio Rivera (Benjamin Levy Aguilar) est un boxeur en difficulté et un jeune père dans le Queens, et Jason Conley (Mark L. Young) cultive de l’herbe dans le Colorado.

Maggie invite les trois à la Nouvelle-Orléans pour les payer et signer des NDA. Elle ne veut pas que la réputation de la société soit entachée par les affaires d’Eugene. Antonio et Jason – en particulier Jason, pour les raisons que nous voyons – sont impatients de prendre l’argent et de courir. Mais Ginger, qui est un homme d’affaires intelligent et plein de ressentiment qu’Eugene n’a jamais été de sa vie, veut négocier pour une plus grande part du gâteau. Elle convainc à peine ses demi-frères de s’accrocher, bien qu’ils le fassent à peine.

À partir de là, c’est un chat et une souris entre Ginger et Maggie, tout aussi intelligentes. Maggie invite Ginger à un déjeuner et GInger se présente dans une robe cerceau style Scarlett O’Hara qu’elle avait évidemment sous la main dans la garde-robe de son bureau. Maggie répond en appelant Ginger au pupitre pour parler de ses affaires. Ensuite, Ginger demande 5% pour chaque frère ou sœur; Rose, qui essaie de lancer sa propre ligne de vêtements, apprécie les boules de Ginger. Elle est également attirée par Jason, malgré le fait qu’ils soient liés au sang (du moins c’est ce qu’elle pense).

Après que Maggie ait simulé une lettre d’amour d’Eugene à Ginger et que Maggie l’ait compris, Ginger décide de donner les haricots au journaliste local Luke Taylor (Cranston Johnson), mais Maggie devance intelligemment l’histoire et renverse les haricots elle-même à la presse.

Photo: Alan Markfield / Fox

De quoi les émissions vous rappelleront-elles? C’est dans le sens de The Righteous Gemstones, bien que plus savonneux et campy et moins drôle.

Notre prise: Filthy Rich, créé par Tate Taylor, peut sembler être la première émission scénarisée de la saison d’automne des Big Four, mais c’était en fait un reste; Fox a repris la série en série au printemps 2019. Donc, comme un reste, il semblerait qu’ils aient laissé le pire pour la fin, n’est-ce pas? En fait non; Filthy Rich n’est pas exactement du grand art, mais il est savoureux, avec des performances décentes et quelques rires qui nous montrent qu’il ne se prend pas du tout au sérieux.

Cela aide que Cattrall et McRaney jouent la matriarche et le patriarche de Montreaux (nous expliquerons plus tard pourquoi nous mentionnons McRaney ici). McRaney peut être ce scélérat qui se présente comme avunculaire et affectueux, puis se retourne et a une petite amie dans chaque ville qu’il visite. Cattrall, bien qu’elle joue une femme religieuse d’une certaine vertu, s’installe dans sa zone de confort lorsque Maggie passe de son personnage à la caméra qui croise Martha Stewart avec feu Tammy Faye Bakker à la mère intrigante qui affronte à la fois Ginger et le révérend Paul / Alliance Eric.

Elle dit à Eric qu’il ne devrait pas prendre la relève en tant que PDG parce qu’il «n’est pas assez poli» (tout en lui servant des crêpes avec un quart de bouteille de sirop dessus) puis prend le relais elle-même. Écrire cette lettre à Ginger a été un coup brillant, tout comme devancer la couverture médiatique. Cattrall est peut-être exagérée en jouant à Maggie, mais elle est aussi la bonne personne qui peut maîtriser les tendances plus farfelues du personnage et donner à Maggie l’impression qu’elle fait ces choses pour toutes les bonnes raisons. Pour sa part, Kreiling se débrouille dans ses affrontements avec Cattrall, et on a l’impression que les deux seront les principaux partenaires d’entraînement de cette série.

Steve Harris, que nous aimions dans The Practice il y a tant d’années, est également le bienvenu; même avec une voix de Nawlins, il ne peut s’empêcher d’apporter une authenticité à chaque rôle qu’il joue, et il le fait ici en tant que Franklin, qui est très fidèle à Maggie et à la famille, mais sait également où son pain est beurré. et ne veut rien pour interrompre le train de sauce.

Le reste de la distribution est un amalgame des jeunes et jolis archétypes savonneux habituels du 21e siècle; nous aurions pu les voir dans n’importe quel nombre d’émissions CW ou au redémarrage de Dallas à partir du début des années 2010. Ce n’est pas que ce soit mauvais, mais il n’y a encore rien de distinctif dans aucun d’entre eux, surtout par rapport à Cattrall, McRaney, Harris et même Kreiling.

Sexe et peau: C’est une émission de réseau, donc tout est d’une propreté décevante comme un sifflet.

Coup de départ: On voit une photo d’Eugène dans un marais, soi-disant mort. Puis il ouvre les yeux. Il se réveille dans la cabane délabrée d’une femme. “Où suis-je? Suis-je en enfer?” crie-t-il? «Non, Louisiane», dit-elle.

Sleeper Star: Le personnage de Mark L. Young, Jason, a quelques secrets, principalement qu’il n’est pas celui qu’il prétend être. Mais il peut arnaquer les Monreau pour de très bonnes raisons, comme nous le verrons lorsqu’il obtiendra l’échantillon d’ADN qu’il utilisera pour le test de paternité.

La plupart des lignes Pilot-y: Une série de clichés échangés entre le révérend Paul et Maggie se termine par: «Vous attirez les abeilles avec du miel, pas du beurre de bout. Puis à un autre moment, Paul dit à Maggie qu’elle devra peut-être vendre du beurre de bout à bout dans son club s’il part. Nous pensons que nous avons fait le plein du terme «beurre de bout».

Notre appel: Diffusez-le. Filthy Rich est-il génial? Non, mais ce n’est pas terrible. C’est même un peu amusant. Et à ce stade, un peu de plaisir nous convient parfaitement.

Joel Keller (@joelkeller) écrit sur la nourriture, le divertissement, la parentalité et la technologie, mais il ne se trompe pas: c’est un drogué de la télévision. Ses écrits ont été publiés dans le New York Times, Slate, Salon, RollingStone.com, VanityFair.com, Fast Company et ailleurs.

Écoutez Filthy Rich sur Fox.com