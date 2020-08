Movistar + a réalisé que les festivals organisés en septembre sont la vitrine parfaite pour les trois séries originales à venir cet automne. Tout d’abord, «Nasdrovia» sera vu au Festival de télévision de Vitoria. Peu de temps après, ce sera au tour de ‘Riot Control’, qui enfin sera accompagné de «Dis-moi qui je suis» à Saint-Sébastien, puisque la plateforme Telefónica a confirmé sa présentation à la prestigieuse compétition de films.

Irene Escolar dans ‘Dis-moi qui je suis’

La première mondiale de l’adaptation du roman de Julia Navarro aura lieu au Movistar + Gala, qui se tiendra le 21 septembre au Théâtre Victoria Eugenia dans le cadre de la 68e édition du Festival de San Sebastian. Dans ce cas les trois premiers épisodes de la série seront projetés, dont la première télévisée est prévue pour un certain temps à préciser à l’automne.

Le produit final sera composé de neuf épisodes, qui sont le résultat du partenariat entre Movistar + et . International Studios avec la collaboration de DLO Producciones. Tout au long de cette tournée, nous accompagnerons l’intrépide Amelia Garayoa, interprétée par Irene Escolar, en elle voyagez à travers certains des événements les plus importants du XXe siècle, comme la libération de Berlin ou la montée du régime franquiste.

Le casting de la série est complété par Oriol Pla, Pablo Derqui, Pierre Kiwitt, Will Keen, Maria Pia Calzone et Stefan Weinert, qui ont participé au tournage international commandé par le réalisateur Eduard Cortés. Les scripts sont signés par Piti Español, qui a travaillé à partir du roman populaire de Navarro dans la première adaptation audiovisuelle approuvée par l’auteur.

Les séries revendiquent leur place

La présence de «Anti-riot» et «Dis-moi qui je suis» à Saint-Sébastien ne surprend personne, puisque les années précédentes, le festival a accueilli la présentation d’autres titres originaux de Movistar + tels que «Gigantes» ou «La peste». De plus, cette année, l’événement de Saint-Sébastien Il accueillera également les projections de ‘Patria’ et ‘We Are Who We Are’, deux des propositions les plus attendues de HBO pour septembre.