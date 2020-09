Discovery consolide la direction générale, la BBC lance la vitrine virtuelle du MIPCOM, le producteur factuel coréen Buzz rebaptisé UniK, Audible commande «High Strangeness», «Bloodlands» de Jed Mercurio marque des préventes et «The Ocean at the End of the Lane» de Neil Gaiman obtient reporté à 2021.

Découverte a rationalisé les rôles de leadership dans ses opérations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

James Gibbons«Le rôle englobera désormais les marchés nordiques en plus du Royaume-Uni, et il devient GM UK and Nordics. Les marchés nordiques s’unifient sous la direction de Nicklas Norrby, et il rendra maintenant compte directement à Gibbons. Le Benelux sera unifié avec l’Allemagne sous la direction de GM Allemagne et Benelux Susanne Aigner, alors que l’Espagne et la France sont matraquées sous la direction de GM Iberia et de la France, Antonio Ruiz. Jamie Cooke assumera un nouveau rôle combiné pour la Russie, la CEEMCA, la MEA et PayTV, et continuera à couvrir le congé de maternité pendant Victoria Davies. Leah Hooper prend le rôle de SVP D2C Growth and Strategy International, et Espen Skoland est nommé SVP communications pour la région EMEA.

«Nous travaillons systématiquement pour rationaliser nos opérations et trouver des synergies et des gains d’efficacité dans l’ensemble de nos activités EMEA», a déclaré Kasia Kieli, président et directeur général de la région EMEA. «Nous avons parcouru un long chemin au fil des ans et avec cette restructuration, nous avons défini une voie claire vers un modèle opérationnel allégé, dans lequel nous utilisons les meilleures compétences sur tous les marchés. En combinant notre savoir-faire et en tirant parti de notre échelle, nous serons en mesure de rationaliser la prise de décision et d’opérer plus rapidement et de nous concentrer sur les futures opportunités commerciales.

Piotr Korycki, PDG du réseau polonais TVN, a démissionné. Kieli dirigera désormais elle-même le réseau.

MARCHÉ VIRTUEL

Studios de la BBC lancera une nouvelle destination virtuelle, BBC Studio Connect, qui hébergera son catalogue de contenu premium dans tous les formats pendant la MIPCOM période. C’est l’une des nombreuses entreprises qui ont décidé de sauter le marché physique en raison de problèmes de coronavirus.

Le contenu présenté sur le site comprendra: a “La poursuite de l’amour” masterclass où écrivain, réalisateur et star Emily Mortimer est rejoint par Lily James, Andrew Scott, Dominic West et Emily Beecham parler de l’adaptation du roman le plus vendu; Steve McQueen discutant de son anthologie de films «Petite hache»; un regard sur le nouveau “Top Gear” séries; et une discussion sur le drame policier «Le diplomate.“

De plus, le site présentera également Richard Dormer et Lara Rossi rejoindre l’auteur principal et le producteur exécutif Simon Allen et producteur exécutif Richard Stokes pour révéler comment ils ont apporté «The Watch», inspiré par les personnages de Terry Pratchettde «Discworld,“ à l’écran; et directeur Andrew Haigh et Jo McClellan, Rédacteur en chef de la BBC, drame parlant de Basculedrame de «The North Water,“ mettant en vedette Colin Farrell et Jack O’Connell.

Le site ouvre le 28 septembre pendant trois semaines.

RELANCER

Producteur factuel indépendant sud-coréen Buzz Media a relancé en tant que Studios UniK, pour aider à stimuler davantage de coproductions internationales. UniK est soutenu par Paan Media Holdings, connu pour BBC coproduction «Temps sauvage.“

Parc Cecillia, directeur général d’UniK Studios, a déclaré: «La Corée est désormais très ouverte aux affaires en matière de tournage et de collaborations, nous recherchons donc activement de nouveaux partenaires et projets à travers le monde. Notre ambition est de s’appuyer sur notre expérience de coproduction pour étendre notre portée mondiale, que ce soit de manière indépendante ou via des coproductions internationales avec d’autres sociétés de production, que ce soit en contenu traditionnel ou cross-format.

UniK Studios est dirigé par Changsoo Lee et cofondateur KD Kim.

Les exportations coréennes de contenus culturels augmentent chaque année, atteignant 9,55 milliards de dollars en 2019, selon les chiffres du gouvernement.

COMMISSION

Amazonlivre audio et plateforme de podcast de Audible a commandé une série originale de huit épisodes «Haute étrangeté,“ produit par Productions CPL, une Studios Red Arrow compagnie. Il s’inclinera aux États-Unis et au Royaume-Uni le 8 octobre.

Étoiles «High Strangeness» Sophie McShera («Downton Abbey») en tant que chercheur paranormal frustré qui est jeté à contrecœur avec Glen Hedley («I May Destroy You»), un agent américain tendu, et le duo mal assorti découvrent bientôt qu’ils sont la seule défense de l’humanité contre les ultra-terrestres malins.

La série est écrite et créée par l’écrivain primé aux BAFTA et aux Emmy Awards Will Maclean («Tracey Breaks The News») développé et produit par Arabella McGuigan («Brief Encounters») et réalisé par Paul Murphy (“Coucou”).

PRÉ-VENTE

«Bloodlands,“ la première série dramatique d’une nouvelle société de production Hat Trick Mercurio Television (HTM) du créateur de «Line of Duty» Jed Mercurio, a été pré-vendu à SBS Australie, VRT Belgique, C-More Scandinavia, NPO Pays-Bas, TV2 Norvège et TV4 Suède. Comme annoncé la semaine dernière, le service de diffusion en continu d’AMC Networks, Acorn TV, a sécurisé la série pour les États-Unis et le Canada.

Les stars de la série James Nesbitt (“The Missing”), est créé par Chris Brandon et exécutif produit par Mercurio, réalisé par Pete Travis («Omagh») et produit par Christopher Hall («Les Durrells»).

Sarah Tong, directeur des ventes de Hat Trick International, a déclaré: «Nous continuons à trouver une forte demande de nouvelles dramatiques haut de gamme de la part de nos clients internationaux. Avec ses solides références créatives, à la fois devant et derrière la caméra, “Bloodlands” est une série intense et passionnante qui aura un large attrait dans le monde entier. “

REPORT

le Théâtre nationalla production acclamée de «L’océan au bout de l’allée,“ en raison de son transfert dans le West End de Londres cette année, après sa première au Dorfman Theatre en 2019, ne déménagera désormais qu’en 2021, en raison de la pandémie de coronavirus.

Basé sur le roman le plus vendu de Neil Gaiman («American Gods»), adapté par Joel Horwood et dirigé par Katy Rudd, la production ouvrira désormais au Duke of York’s Theatre de Londres en 2021, avec des avant-premières à partir du 23 octobre.

“Alors que le gouvernement a récemment fait l’annonce bienvenue que les représentations peuvent reprendre à l’intérieur, ils ne peuvent le faire qu’avec une distanciation sociale”, a déclaré le Théâtre national dans un communiqué. «Les représentations de« The Ocean at the End of the Lane »du 31 octobre 2020 au 6 février 2021 ont été annulées.»