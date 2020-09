Tiger Shroff a sorti sa première chanson Unbelievable aujourd’hui sur YouTube et a laissé tout le monde impressionné par sa voix. Disha Patani n’a pas non plus pu résister à aimer sa voix ainsi que sa performance dans la chanson.

Tiger Shroff a sorti son premier single “Unbelievable” aujourd’hui et a laissé les internautes émerveillés par un de ses talents. L’acteur, bien connu pour son action et sa danse, s’est maintenant essayé au chant et a laissé tout le monde impressionné, y compris Disha Patani, ami proche, Disha attendait avec impatience la sortie de la chanson et lorsque les photos ont été partagées par Tiger sur les réseaux sociaux avec un teaser, Disha y a également réagi.

Maintenant, une fois de plus, Disha s’est tournée vers les médias sociaux pour partager son point de vue sur le nouveau single de Tiger Shroff Unbelievable. Disha n’a pas seulement partagé le lien YouTube de la chanson sur son pseudo Instagram, mais a également interrogé Tiger sur son talent. Elle a été bouleversée par sa danse ainsi que par sa voix et elle a exprimé la même chose dans sa réaction à la chanson sur son histoire Instagram. Disha a écrit: “Comment quelqu’un peut-il être aussi polyvalent. Vous êtes # incroyable.” Avec cela, elle a exhorté les fans à regarder la vidéo.

De plus, elle a partagé un autre post pour lui et a écrit: “Quelle belle chanson, j’aime ça et ta voix.” Elle a partagé des applaudissements, des émoticônes avec des yeux de cœur. La magnifique star a félicité son amie proche pour son tout premier single et clairement, il semble qu’elle était sa fan.

Jetez un œil à la réaction de Disha Patani à la chanson de Tiger Shroff:

Pendant ce temps, la chanson de Tiger est immédiatement devenue populaire auprès des internautes et plusieurs autres célébrités ont réagi. Tiger a également répondu à Disha pour ses souhaits et l’a remerciée. Pendant ce temps, l’acteur a été vu pour la dernière fois dans Baaghi 3 avec Shraddha Kapoor. Le film a réussi à laisser les fans impressionnés par l’action. Maintenant, Tiger sera vu dans Heropanti 2. Le film est dirigé par Ahmed Khan et produit par Sajid Nadiadwala. Il sortira le 16 juillet 2021.

