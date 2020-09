Disney + commande Doogie Kameāloha, série M.D. à l’écrivain Kourtney Kang

Disney + a révélé qu’un nouveau médecin arriverait sur le service de streaming en 2021. Doogie Kameāloha, M.D. (titre provisoire), une réinvention de la populaire série ABC Doogie Howser, M.D., a été repris en série et devrait entrer en production plus tard cette année. Kourtney Kang (Fraîchement débarqué du bateau, Comment j’ai rencontré votre mère) est sur le point d’écrire et de produire pour 20th Television.

Situé à Hawaï moderne, la comédie en 10 épisodes suit Lahela «Doogie» Kameāloha, une jeune métisse de 16 ans, jonglant entre une carrière médicale naissante et une vie d’adolescente. Guider Lahela (et compliquer également les choses) est sa famille, y compris sa mère irlandaise crachoteuse qui est également son superviseur à l’hôpital, et son père hawaïen «Local Boy» qui a du mal à accepter que sa fille n’est plus sa petite fille.

«Il y a trente ans, un jeune prodige médical a pris le monde d’assaut et a laissé un impact durable sur la culture pop,» a déclaré Ricky Strauss, président, Contenu et marketing, Disney +. «Kourtney et l’équipe de 20th Television ont créé une version très moderne de cette propriété bien-aimée qui résonnera avec notre public mondial de Disney +. Nous avons hâte de présenter au monde le nouveau Doogie! »

«Doogie, Howser MD est aimé de tout le monde dans notre studio, alors nous savions que si nous voulions le réinventer pour une nouvelle génération, nous devions avoir à la fois la bénédiction et la participation des Bochcos et d’un créateur avec une nouvelle approche. cela nous a fait pencher, « a ajouté Carolyn Cassidy, présidente, 20th Television. «La vision de Kourtney pour le personnage est tellement inspirée que nous mourons d’envie de collaborer à nouveau avec Melvin et Jake, et Disney + est exactement la bonne maison pour cette idée. Nous ne pourrions pas être plus excités. »

Courant pendant quatre saisons sur ABC de 1989 à 1993, Doogie Howser, M.D. a joué Neil Patrick Harris en tant que médecin désormais emblématique. La série à succès a catapulté Harris dans la célébrité de la télévision et a fait du terme «Doogie Howser» synonyme de génie des enfants.

Doogie Kameāloha, M.D. est écrit et produit par Kourtney Kang et produit par 20th Television, une partie des Disney Television Studios. Jake Kasdan et Melvin Mar seront les producteurs exécutifs et Dayna et Jesse Bochco produiront la série humoristique d’une demi-heure.