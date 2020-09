Le service de streaming Mouse House Disney Plus a été lancé au Portugal, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande, en Belgique et au Luxembourg.

Le service coûtera 6,99 € (8,30 $) par mois ou 69,99 € (83,20 $) au Portugal, en Belgique, en Finlande, en Islande et au Luxembourg; 69 NOK (7,63 $) par mois ou 689 NOK (76,28 $) par an en Norvège; 69 SEK (7,87 $) / 689 SEK (78,62 $) en Suède; et 59 DKK (9,42 $) / 589 DKK (94,05 $) au Danemark.

Les territoires désormais desservis par le streamer comprennent l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, les îles Anglo-Normandes, la France, l’Allemagne, l’Islande, l’Inde et l’Indonésie comme Disney Plus Hotstar, l’Irlande, l’île de Man, l’Italie, le Japon, Monaco, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, Espagne, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis



«Nous avons dépassé les 60,5 millions d’abonnés payants dans le monde et nous poursuivons aujourd’hui notre expansion internationale avec le lancement de Disney + dans huit pays. En tant que force majeure dans l’espace mondial du direct-to-consumer, nous proposons à encore plus de personnes une narration optimiste et de haute qualité que vous attendez de nos marques », a déclaré Rebecca Campbell, présidente de Walt Disney Direct-to-Consumer and International .

Les émissions disponibles au lancement incluent «The Mandalorian», «The World selon Jeff Goldblum» et «The Imagineering Story».

Parmi les autres originaux Disney + disponibles au lancement, citons «Marvel’s Hero Project», qui célèbre les enfants qui font une différence dans leurs communautés; «Encore !,» produit par Kristen Bell; et des collections de courts métrages d’animation «SparkShorts» et «Forky pose une question» des studios d’animation Pixar.

Disney Plus est la maison de streaming dédiée aux films et aux émissions de Disney, Pixar, l’univers Marvel, l’univers «Star Wars» et National Geographic. C’est également la maison de diffusion en continu de la série animée de longue durée «Les Simpsons», avec plus de 600 épisodes disponibles ensemble à la demande. Les saisons 1 à 30 sont maintenant disponibles, et 31 sont attendues prochainement.