Les abonnés Disney Plus peuvent désormais diffuser du contenu sur des écrans intelligents compatibles avec l’Assistant Google, comme le Nest Hub et le Nest Hub Max, dans 13 pays, ce qui leur permet de lancer «The Mandalorian» et d’autres contenus à l’aide de commandes vocales.

Et Google a également appelé quelques extras Disney: un accessoire oreilles de Mickey Mouse est disponible pour les haut-parleurs Google Home et Nest Mini (voir ci-dessous), et l’Assistant Google vous racontera des histoires sur les personnages de “Frozen 2”.

Si vous avez un abonnement Disney Plus, vous pouvez associer votre compte dans l’application Google Home ou Assistant Google. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez lire des films et des émissions de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et plus encore. Vous pouvez lancer des titres avec des commandes vocales (par exemple, «Hey Google, joue à« The Mandalorian »sur Disney Plus»).

La fonctionnalité est disponible pour les abonnés Disney Plus sur les appareils compatibles avec Google Assistant, initialement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Autriche, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Google dit qu’il sera déployé dans d’autres régions au cours des prochains mois.

Les clients Disney Plus ont déjà pu «diffuser» sur les écrans intelligents Nest et les appareils compatibles avec l’Assistant Google à partir d’appareils mobiles compatibles (et le service est également pris en charge sur Android TV).

Disney Plus rejoint d’autres services de streaming pris en charge de manière native par les écrans intelligents compatibles Google Assistant, notamment Netflix (ajouté en juillet), YouTube, Hulu, Starz, CBS All Access et Sling TV.

Google a également annoncé un accessoire de base personnalisé d’OtterBox qui vous permet de relooker votre Google Home et votre Nest Mini Mickey Mouse (au prix de 19,95 $).

En outre, vous pouvez demander aux appareils dotés de l’Assistant Google “Hey Google, raconte-moi une histoire” Frozen “,” pour entendre Anna, Elsa, Olaf et Kristoff raconter des légendes explorant le monde de “Frozen 2”. Vous pouvez choisir le personnage que vous souhaitez raconter.