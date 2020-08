Disney a remporté une guerre d’enchères pour obtenir les droits de faire un nouveau film de John Whittington, qui a déjà été à l’origine de certains des films LEGO, notamment The Lego Batman Movie et The Lego Ninjago Movie.

Dans un geste rare, Disney a pu surenchérir sur Warner Brothers pour le projet de haut concept, qui est destiné à une sortie en salles, plutôt que d’être un Disney + Original.

Le film se déroule dans le monde du cinéma, ce qui explique peut-être pourquoi Disney voulait les droits, car ils peuvent utiliser un grand nombre de franchises existantes en raison de leur vaste bibliothèque de films disponibles.

Espérons que ce film pourra reproduire le succès de films comme «Ready Player One», qui a pu utiliser le monde des films, en particulier ceux des bibliothèques de Warner Brothers et Steven Speilberg.

Le nouveau film sera produit par John Davis et John Fox.

Source – Le Hollywood Reporter

