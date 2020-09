Le synopsis de la saison à venir a été dévoilé!

Disney a révélé le synopsis officiel de la deuxième saison de sa série à succès Star Wars, The Mandalorian.

L’année dernière, The Mandalorian a fait ses débuts sur Disney Plus et a époustouflé tout le monde par sa qualité, devenant sans doute le premier opus indécis de Star Wars depuis très longtemps. La deuxième saison a été mise en production peu de temps après. Plus tôt cette semaine, la première bande-annonce fait ses débuts, montrant plus d’action dans le voyage de Din Djarin et de l’enfant. Mais maintenant, Disney a publié un synopsis officiel pour la saison à venir.

La dernière fois que nous avons vu Din Djarin et The Child, ils partaient à la recherche de Jedi qui pourraient peut-être emmener Baby Yoda. Le nouveau synopsis de la saison à venir, cependant, ne nous donne malheureusement aucune indication sur la façon dont The Mandalrioian et Baby Yoda va faire ceci:

«Le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils traversent une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique.»

Que pensez-vous tous de ce synopsis? Êtes-vous surpris que Disney choisisse de révéler si peu de choses sur l’intrigue de la prochaine saison de The Mandalorian? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Les stars mandaloriennes Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito et Carl Weathers avec Rosario Dawson incarneraient Ahsoka Tano et Timothy Olyphant dans un rôle actuellement non divulgué. La série à venir devrait être dirigée par le créateur de la série Jon Favreau, le producteur exécutif Dave Filoni, aux côtés de ses collègues réalisateurs de la première saison, Rick Famuyiwa et Bryce Dallas Howard. Le réalisateur d’Ant-Man, Peyton Reed, dirigera également au moins un épisode, tout comme le réalisateur Carl Weathers et Sin City, Robert Rodriguez.

La saison 2 de Mandalorian devrait faire ses débuts le 30 octobre sur Disney Plus. Restez à l’écoute des dernières nouvelles sur The Mandalorian et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour plus de contenu vidéo original.

Trey Griffeth

Amateur de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films! Écrivain de tout ce qui les concerne!