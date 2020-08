Disney a commencé à dévoiler les détails des prix internationaux pour «Mulan» – et c’est un prix inférieur aux 29,99 $ attendus pour le public américain.

Le remake d’action en direct très attendu, que le studio a révélé plus tôt ce mois-ci s’inclinerait sur Disney Plus le 4 septembre, est mis à la disposition des abonnés sur la plate-forme britannique pour 19,99 £, soit environ 26 $. Une recherche du film sur les téléviseurs connectés taquine la bande-annonce explosive et encourage les utilisateurs à ajouter le film à une liste de surveillance et à consulter une page d’informations en ligne pour plus de détails sur les prix. Sur l’application mobile, le prix de 19,99 £ est clairement mis à disposition.

C’est légèrement inférieur aux 23 £ que la plupart des Britanniques – certains particulièrement perturbés par le chiffre – devraient payer après que Disney a annoncé qu’il facturerait 29,99 $ par téléchargement «Premier Access» pour «Mulan». Cependant, lors de l’annonce de la diffusion VOD premium du film lors de l’appel aux résultats de Disney le 4 août, le PDG Bob Chapek a clairement indiqué que «le prix sera de 29,99 $ aux États-Unis et variera légèrement dans d’autres pays».

Il semble maintenant que Disney a fixé un prix d’environ 26 $ pour la plupart de ses marchés Disney Plus.

Variety a confirmé que «Mulan» coûtera 21,99 € (26,01 $) dans les territoires européens, y compris en Espagne et en Italie. Pendant ce temps, en Nouvelle-Zélande, son prix est de 39,99 $ NZ (26,08 $). En Australie, le film est accessible pour 34,99 $ AUS, soit environ 25,07 $, aux taux de conversion actuels.

Fait intéressant, une page pratique «Mulan Info» pour la plupart des territoires n’a pas encore été activée pour l’Inde, qui redirige simplement les utilisateurs vers la page de destination de Disney Plus Hotstar. La plate-forme n’a même pas encore taquiné le film 2020 sur la plate-forme, comme elle a commencé à le faire dans des pays tels que le Royaume-Uni, et seule la version animée de 1998 est jusqu’à présent disponible sur le service.

Disney facturera probablement beaucoup moins pour «Mulan» en Inde, où un prix de location de 26 USD équivaudrait à environ Rs.1 932 – un montant astronomique si l’on considère qu’un abonnement annuel Disney Plus Hotstar (niveau premium) coûte 1 499 Rs (20 USD) .

Disney Plus a été lancé l’automne dernier aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le service a été lancé le 24 mars au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Italie. Le service a déclaré qu’il prévoyait de se lancer sur «tous les principaux marchés» avec d’autres plans de déploiement en préparation.

Chapek a confirmé en août que “Mulan” jouera dans des théâtres où il n’y a “aucun plan de lancement annoncé” pour Disney Plus, et où les théâtres sont ouverts. En Chine, le film devrait sortir en salles, bien qu’aucune date ne soit actuellement fixée. «Mulan» jouera également en salle sur des marchés tels que Singapour et la Malaisie.