Après le succès de la franchise «The Pirates Of The Caribbean», Disney se penche une fois de plus sur les attractions de son parc à thème comme source d’inspiration pour de nouveaux films. Selon Le Hollywood Reporter, Disney a engagé la scénariste Katie Dippold pour écrire le scénario du film. Elle a déjà travaillé sur le redémarrage de Ghostbusters en 2016.

Le film sera produit par Dan Lin et Jonathan Eirich, qui ont déjà travaillé ensemble sur le film en direct de Disney « Aladdin » l’année dernière.

Il est destiné à se diriger d’abord vers les cinémas, plutôt que d’être un Disney + Original.

Cet été aurait vu la sortie de «The Jungle Cruise», avec Dwayne «The Rock» Johnson et Emily Blunt, qui est également basé sur une attraction classique du parc à thème Disneyland, mais a été retardé d’un an en raison du Coronavirus. D’autres films sur le thème des parcs à thème incluent «The Country Bears», «Tomorrowland» et «Tower Of Terror».

Disney a déjà sorti un film «Haunted Mansion» avec Eddie Murphy, qui est actuellement disponible sur Disney +.

Dans l’attraction, les invités montent à bord d’un sombre Doom Buggy pour un voyage dans la tombe à travers un labyrinthe de chambres hantées, qui comprend une variété de personnages, dont le Hatbox Ghost, les auto-stoppeurs, Madame Leota et bien d’autres.

Êtes-vous enthousiasmé par un nouveau film «Haunted Mansion»?

