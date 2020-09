Docteur Who La star Jodie Whittaker, qui joue actuellement le rôle principal dans l’émission de science-fiction de la BBC, a révélé que ses parents offraient un environnement neutre dans lequel grandir.

Whittaker est entrée dans l’histoire il y a quelques années en tant que première femme à reprendre le flambeau du dernier des seigneurs du temps. L’annonce a réussi à générer un buzz à l’époque, principalement en raison du fait que les treize derniers médecins (en comptant le docteur de guerre de John Hurt) étaient tous représentés par des acteurs masculins. Bien que le crédit soit dû, l’ancien showrunner Steven Moffat a également fait beaucoup pour ouvrir la voie à l’émergence de la première femme médecin avant que Chris Chibnall ne prenne le relais.

En fait, même en dépit du récent contrecoup et de la baisse apparente de l’audience, il est prudent de dire qu’après deux saisons, l’actrice l’a absolument expulsée du parc en tant que voyageur du temps gallifreyan âgé de 2000 ans. Certes, la décision a attiré beaucoup d’attention médiatique uniquement en raison de son approche progressive, mais s’il y a quelque chose que Whittaker a prouvé jusqu’à présent, c’est que Doctor Who est avant tout une question d’inclusivité.

Et maintenant, l’actrice a révélé d’où venait cette énergie positive. Dans une récente interview avec le Times, le 13e docteur a discuté du type d’environnement que ses parents préconisaient quand elle grandissait, notant:

«Mon frère et moi avons été élevés sans distinction de sexe avant même que cela ne soit considéré comme une chose», a-t-elle déclaré.

Whittaker a ajouté qu’elle et son frère «ont eu des chances égales et ont été jetés dans les mêmes activités» et a décrit sa mère comme «incroyablement progressiste».

«Nos parents nous ont dit que nos compétences sociales et nos sports étaient tout aussi importants que nos résultats scolaires», a-t-elle poursuivi. «Ils voulaient que je sois bien équilibré, que je sois capable d’avoir une conversation appropriée et que j’aie un esprit curieux.»

L’approche semble avoir fonctionné comme un charme, compte tenu de la positivité que Jodie a apportée Docteur Who au cours des deux dernières années. Cependant, si vous avez manqué le Treizième et ses compagnons, cela peut prendre un certain temps avant qu’ils ne reviennent sur nos écrans en raison de la pandémie COVID-19.

