Le succès de MTV dans les années 1980 a également contribué à propulser la carrière de nombreux dirigeants qui travaillent encore dans la musique aujourd’hui, dont plusieurs sont présentés dans le documentaire A&E «I Want My MTV» (lire la critique de Variety), qui sera présenté ce soir (8 septembre) . Parmi ces premiers employés: John Sykes, aujourd’hui président du Rock and Roll Hall of Fame et président d’iHeartMedia Entertainment.

«Les gens réunis étaient ce qu’il y avait de mieux à propos de MTV», déclare Sykes, donnant tout le crédit à Bob Pittman, le visionnaire de l’entreprise qui a joué un rôle essentiel dans la réalisation de MTV et qui dirige maintenant iHeartMedia en tant que PDG et président. «Aucun d’entre nous n’avait d’expérience de la télévision – nous venions du secteur de la musique, de Condé Nast, de sociétés de marketing – c’est pourquoi MTV ne ressemblait à rien d’autre à la télévision. Mais c’était le plan dès le premier jour, de créer quelque chose de complètement différent du statu quo.

Sykes dit qu’il a «torturé» Pittman pendant des mois pour obtenir une réunion avec lui alors que MTV commençait à peine à se doter de personnel. Les deux se sont bien entendus et un partenariat de travail et une amitié de longue date sont nés.

Ajoute Sykes: «J’ai adoré ce que je faisais chaque jour. Nous étions tout le temps fauchés, mais je ne pensais pas à l’argent. Et vous n’avez vraiment pas eu le temps de sentir les roses. Nous étions trop occupés à survivre [and] juste garder les affaires en marche une autre semaine, un autre mois. Je pense que nous savions tous que cela allait avoir un impact sur la culture, mais je ne pense pas que nous savions que nous écrivions l’histoire.

L’histoire a en effet été faite en tant que chroniques de «I Want My MTV» via des interviews avec les DJ originaux de la chaîne, des artistes comme Billy Idol, Sting, Heart’s Nancy Wilson, Annie Lennox et Tori Amos et les programmeurs, spécialistes du marketing et curateurs originaux de la chaîne, dont Judy McGrath, Tom Freston, Rick Krim et Sykes, qui sont revenus sur cinq moments clés de l’évolution précoce de la chaîne.

La campagne «Je veux mon MTV»

«Lorsque la campagne commerciale« Je veux mon MTV »est sortie, c’était pour amener les câblo-opérateurs à ajouter le réseau. C’était un groupe de personnes âgées qui ne voulaient pas de MTV, alors nous sommes allés parler aux fans, ce qui ennuyait suffisamment les câblo-opérateurs pour les amener à nous ajouter. Et c’est arrivé. Les téléphones ont sonné.

J’essayais désespérément de convaincre Pete Townshend de faire le ‘I Want My MTV’ [so] Je suis resté dans le bureau de leur directeur et je ne bougerais pas tant qu’il n’aurait pas franchi la porte. … Tout d’un coup, je suis face à face avec Pete Townshend, que je viens d’adorer. C’était tout nouveau pour moi mais je l’ai toujours abordé en tant que fan. J’avais mon argumentaire prêt à lui parler de MTV. Je savais qu’il sortait un nouvel album, «Tous les meilleurs cowboys ont des yeux chinois», et il voulait en faire la promotion. Il savait ce qu’étaient les vidéos parce qu’elles étaient utilisées en Europe mais ne savait pas que nous les avions en Amérique. Alors je lui ai dit: «Nous serions ravis que vous vous asseyiez et vous parliez de votre nouvel album et nous voulons jouer votre vidéo et nous voulons que vous fassiez un spot de promotion. Et il a dit: “Ok.” J’ai vu Pete un an après la promotion et il a dit: “ Tu ne m’as pas dit que ça allait exploser dans le monde. Je ne peux pas traverser un aéroport maintenant sans que les gens crient. «Hé, Pete, je veux mon MTV!» «Alors il souriait, mais il était en fait assez bouleversé car quand il a fait la promo, il ne savait pas que nous allions dépenser 20 millions de dollars pour créer une campagne télévisée et la diffuser partout en Amérique. »

L’arrivée de Michael Jackson

«Nous avons construit une chaîne basée sur les formats radio. C’était une chaîne de rock, [but] nous avons vu ce que Michael Jackson faisait avec la vidéo et nous avons changé le jeu. Michael Jackson a fait MTV, il l’a vraiment fait. Nous jouions Prince et d’autres artistes noirs, mais nous attendions Michael Jackson. Nous devons beaucoup de notre succès à la sortie de «Billie Jean» et plus tard de «Thriller». Nous savions quelques mois à l’avance, mais la maison de disques jouait un certain sens du jeu pour savoir si nous allions le diffuser ou non. Nous l’avons mis instantanément. Et bien sûr, quand “Thriller” est sorti, il a battu des records. C’était la seule vidéo que nous ayons jamais programmée en haut de l’heure, toutes les heures. “

Concours de destination

«Un autre moment marquant a été l’un de nos premiers grands concours, qui s’appelait« MTV One Night Stand ». On vous transportait en avion à un concert, vous alliez dans les coulisses pour rencontrer le groupe, passer une bonne nuit, rentrer chez vous ce soir-là et aller à l’école le lendemain matin. Nous avons fait notre premier avec Journey parce que je connaissais Herbie Herbert, le manager du groupe. Ils étaient le plus grand groupe à l’époque et ils ont dit oui. Ensuite, nous en avons fait un avec John Mellencamp pour «Pink Houses» où nous avons donné une maison et l’avons peinte en rose. Et nous avons vu tout à coup que nous pouvions créer ces moments fantastiques qui joueraient dans le rêve d’adolescents qui se trouvaient dans de petites villes d’Amérique en fantasmant sur le fait d’être dans ce monde du rock ‘n’ roll. Le rock’n’roll, c’est l’évasion et le rêve. C’était donc notre plan dès le premier jour – construire un message autour de cela.

«MTV vend des disques»

«Boy George, Madonna, Depeche Mode… MTV transportait la musique dans ces villes comme un cheval de Troie – marchant avec le vernis de la musique pop, mais en réalité exposant les jeunes à une musique qu’ils n’auraient jamais trouvée auparavant. Nous avons dû prouver à l’industrie que MTV pouvait vendre des disques et avoir un impact sur la carrière d’un artiste parce que, au début, ils ne croyaient tout simplement pas que faire des vidéos valait la peine [the expense]. Ils n’étaient pas sûrs que nous avions l’impact de vendre des disques. Donc, Tom Preston et moi avons volé à travers le pays et sommes allés aux premiers marchés du câble qui avaient suffisamment de pénétration dans ces villes pour avoir un impact sur les ventes. Nous sommes allés à Syracuse, Houston, Denver, aller dans des disquaires pour leur demander s’ils faisaient des ventes et des disques que la radio ne diffusait pas. Et je me souviens du jour où Tom et moi étions à Tulsa, le jeune enfant derrière le comptoir a dit: «Duran Duran, qui sont-ils? J’ai vendu deux boîtes de disques le mois dernier. Tom et moi nous sommes regardés et nous avons dit: «Nous pouvons rentrer à la maison maintenant. Nous sommes rentrés à New York et avons sorti une annonce pleine page dans Billboard qui disait: «MTV vend des disques». C’était le premier signe que MTV était en passe de convaincre l’industrie de la musique que nous pouvions avoir un impact sur la carrière d’un artiste.

Réinventer la remise des prix avec les VMA

«Nous voulions faire une remise de prix qui parlait aux fans, donc au lieu d’aller aux gens traditionnels qui faisaient les AMA et les Grammys, nous en avons fait un 180 complet et avons embauché le producteur de sport n ° 1 du secteur, Don Ohlmeyer , et lui a demandé de produire un spectacle complètement non conventionnel et à contre-courant. Du coup, nous nous sommes moqués des remises de prix et nous nous sommes moqués de nous-mêmes lors des premiers VMA. Nous avons mis les plus grands artistes sur MTV à l’époque, comme Madonna, sur scène, mais nous l’avons présenté d’une manière totalement différente. Nos catégories étaient différentes, nous avions deux comédiens très sarcastiques, Dan Aykroyd et Bette Midler, qui animaient l’événement. Cela a donné le ton à une remise de prix qui a enfreint toutes les règles.