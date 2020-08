Internet ne se lasse pas de Doja Cat.

L’artiste pop et star virale a remporté le prix du meilleur nouvel artiste PUSH aux MTV VMA 2020 dimanche (30 août), battant Roddy Ricch et Lewis Capaldi pour le titre. Mais c’est sa performance exceptionnelle de ses succès révolutionnaires «Say So» et «Like That» qui a vraiment rendu les fans fous.

La performance d’un autre monde était à parts égales le retour des années 80 et le futuriste de Barbarella. (En gros, c’était la fête rose, scintillante et intergalactique de nos rêves.) Doja Cat n’a pas manqué un battement, et les fans ont exprimé leur appréciation pour l’artiste sur Twitter:

Même le duo R&B Chloe x Halle a exprimé son soutien à Doja Cat:

Pendant ce temps, J-Hope, membre de BTS, a déclaré dans une interview d’avant-spectacle que “s’il avait une chance”, il aimerait que le groupe collabore un jour avec Doja Cat.

GAGNANTS MTV VMAS 2020: VOIR LA LISTE COMPLÈTE

D’autres fans ont souligné à quel point il était doux que Doja Cat ait remercié sa mère lors de son discours d’acceptation:

Le verdict est tombé: les gens adorent Doja Cat.

Regardez sa performance éblouissante de VMA, ci-dessous: