La politique a toujours été un jeu sale et il semble que chaque année qui passe, le jeu parvient à devenir exponentiellement plus sale. Vous vous souvenez quand John McCain a corrigé une femme lors d’une conférence qui avait “peur” de voter pour Obama parce qu’elle pensait qu’il était musulman et lui a demandé de se concentrer sur les politiques, pas sur les propos alarmistes? Ouais, eh bien, ces jours sont révolus depuis longtemps et il semble que chaque nouveau jour apporte un autre titre salace, comme l’appel de Donald Trump à Joe Biden de passer un test de dépistage de drogue.

Pourquoi Donald Trump demande-t-il à Joe Biden de passer un test de dépistage de drogue?

Dans une interview avec le Washington Examiner, le président Trump a déclaré qu’il avait constaté une amélioration inouïe de l’acuité mentale du candidat DNC ​​lors des débats démocratiques télévisés, puis a poursuivi en disant que Biden pourrait utiliser des drogues pour se rétablir. avant ses allocutions publiques. Lorsqu’on lui a demandé quelles preuves il avait de la consommation de drogue de l’ancien vice-président, Trump a parlé de son intuition.

Source: YouTube

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que je suis assez bon dans ce domaine. Je regarde. Je l’ai regardé dans les débats avec toutes les différentes personnes. Il était proche de l’incompétent, sinon incompétent, et contre Bernie, il était normal. … et je dis: «Comment cela se passe-t-il?» », a-t-il demandé en s’adressant au point de vente du bureau ovale.

Trump appelle à un test de dépistage de drogue pour lui-même et Joe Biden avant leur premier débat qui devrait avoir lieu le 29 septembre.

Ce n’est pas la première fois que Trump a accusé son opposition d’obtenir un avantage pharmacologique avant un débat et a même émis les mêmes allégations contre Hillary Clinton avant leur débat final. Il a demandé à Clinton de passer un test de dépistage de drogues avant ce troisième concours en ondes et son équipe a largement ignoré la demande.

Un énorme récit des groupes anti-Biden à l’approche de l’élection présidentielle est que l’ancien vice-président est “incohérent”.

Trump a remis en question la santé mentale de Joe Biden à plusieurs reprises, et de nombreuses gaffes médiatiques du politicien de carrière sont utilisées dans les messages de campagne le dépeignant comme sénile et inintelligible. La campagne de Trump a fait sensation en ligne lorsqu’ils ont publié une publicité anti-Biden intitulée “The Bidening” qui décrit une présidence de Biden comme un film d’horreur, avec toute la subtilité d’un film de Rob Zombie.

Trump n’est pas le seul à accuser d’autres politiciens de prendre de la drogue et il a lui-même été victime de telles accusations. Lors de la candidature de Trump à la présidence, Howard Dean avait souligné le comportement erratique et le reniflement constant du magnat de l’immobilier de New York comme un signe d’abus de cocaïne, tout comme la regrettée Carrie Fisher.

Joe Biden acceptera-t-il un test de dépistage de drogues?

Il est prudent de supposer que c’est une posture politique à ce stade pour le président d’en demander une et cela contribue simplement à renforcer les affirmations selon lesquelles Biden n’est pas sain d’esprit. Si Biden n’accepte pas de passer le test, alors Trump peut dire: “Eh bien, pourquoi ne veut-il pas en prendre un, je vais en prendre un!”

Ce que nous savons, c’est que Biden s’est moqué de l’idée de tests cognitifs auparavant.

Interrogé par le correspondant de CBS News, Errol Barnett, s’il avait passé un test pour déterminer son aptitude mentale à la présidence, Joe Biden a ri et a répondu: «Non, je n’ai pas passé de test. Pourquoi diable devrais-je passer un test? C «Mon mec. C’est comme te dire avant de participer à ce programme, si tu prends de la cocaïne ou non, qu’est-ce que tu en penses, hein? Tu es un drogué?”

Trump a également déclaré au Washington Examiner dans la même interview: «Je ne sais pas comment il [Mr Biden] aurait pu être si incompétent dans ses performances de débat et puis tout à coup être OK contre Bernie. Ce n’était pas qu’il était Winston Churchill parce qu’il ne l’était pas, mais c’était un débat normal et ennuyeux. Vous savez, rien d’étonnant ne s’est produit. Et nous allons demander un test de dépistage de drogue parce qu’il n’y a aucun moyen – vous ne pouvez pas faire ça. “

Il a ensuite comparé les discours à des batailles de gladiateurs: “Eh bien, c’est un combat. Ce n’est pas différent des gladiateurs, sauf que nous devons utiliser notre cerveau et notre bouche. Et notre corps pour se tenir debout. vers le bas.”

Cleveland, Ohio verra le premier débat les 29 septembre et 15 octobre à Miami, en Floride, et le dernier aura lieu une semaine plus tard, le 22 octobre à Nashville, au Tennessee.

