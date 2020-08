En politique, tout est juste. C’est quelque chose que John F.Kennedy savait profondément et c’est pourquoi il a travaillé si dur pour garder sa maladie d’Addison secrète, car s’il y avait un indice qu’un dirigeant était physiquement inapte à supporter le stress lié à l’exercice de ses fonctions, son opposition aurait une journée sur le terrain. Heck, Ronald Reagan a conquis le peuple russe en ne portant pas de manteau à l’extérieur, il n’est donc pas étonnant que les gens veuillent savoir: Donald Trump a-t-il eu une crise cardiaque?

Des rumeurs affirment que le président Donald Trump a eu une crise cardiaque, ce qu’il aurait nié.

Le président a visité le centre médical militaire national Walter Reed vers la fin de 2019 et, dans une allocution publique, a déclaré que plusieurs médias ont rapporté qu’il avait eu “une crise cardiaque massive et incroyable”, avant de suivre les médecins en lui disant qu’il avait une “poitrine magnifique”.

Il a soutenu que sa visite à l’hôpital était juste un “physique très routinier” et a dit: “Je suis sorti de là très rapidement et je suis rentré chez moi”, avant une réunion du cabinet.

Source: getty

Le Guardian a rapporté que Trump avait dit: «Ma femme Melania a dit:« Chérie, ça va?… Ils signalent que tu as peut-être eu une crise cardiaque ». J’ai dit: «Pourquoi ai-je eu une crise cardiaque? «Parce que vous êtes allé au Walter Reed Medical Center. C’est là que nous allons quand nous obtenons le physique. J’ai dit que je n’étais là que pour une très courte période. Nos gens des relations publiques m’ont appelé: “Monsieur, ça va?” J’ai dit “OK pour quoi?” “Le mot est que vous avez eu une crise cardiaque. CNN a dit que vous avez peut-être eu une crise cardiaque. Vous avez eu d’énormes douleurs à la poitrine. Vous êtes allé à l’hôpital.”

Il a ensuite ajouté que le reportage est encore un autre exemple de la façon dont «la presse vraiment dans ce pays est dangereuse».

La Maison Blanche a ensuite suivi avec une note qui a été publiée par le propre médecin de Trump, Sean Conley, qui a déclaré que sa visite n’était qu’un “bilan intérimaire” de la santé du commandant en chef et était gardée secrète en raison des “incertitudes de calendrier”.

L’attachée de presse de la Maison Blanche de l’époque, Stephanie Grisham, a déclaré que Trump avait décidé de passer l’examen physique lors d’un “week-end gratuit” comme il l’avait anticipé “une année 2020 très chargée”, probablement en raison d’une année électorale. Le fait qu’il ait choisi de passer un examen en novembre 2019 était alarmant pour certains, car ses examens annuels ont généralement lieu en janvier ou février.

Des préoccupations concernant la santé de Trump ont été soulevées dans la période qui a précédé sa candidature à la présidentielle après avoir discuté publiquement de son amour pour la restauration rapide, en particulier McDonald’s et KFC alors qu’il vantait les normes de propreté des chaînes. “Un mauvais hamburger, vous pouvez détruire McDonald’s. Un mauvais hamburger et vous prenez Wendy’s et tous ces autres endroits et ils sont en faillite”, a-t-il déclaré lors d’une réunion de la mairie en 2016.

De plus, il a également servi des déjeuners et des dîners de restauration rapide à la Maison Blanche à plusieurs reprises.

