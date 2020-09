Doom Patrol renouvelé pour la saison 3 à HBO Max

HBO Max a officiellement renouvelé Patrouille du destin pour une saison 3 avec la série se déplaçant exclusivement vers le streamer pour la nouvelle saison. Les nouveaux épisodes de la série ne seront plus diffusés sur DC Universe où l’émission a été créée pour la première fois en février 2019 avant la diffusion de la saison 2 sur les deux plates-formes cette année.

Vous ne pensiez pas que nous vous laisserions pendre, n’est-ce pas? pic.twitter.com/fVKDH576NP – Doom Patrol (@DCDoomPatrol) 12 septembre 2020

«Au nom de la merveilleuse distribution, des scénaristes et de l’équipe, nous sommes ravis et reconnaissants de l’opportunité de revenir à Doom Manor. Et nous sommes particulièrement reconnaissants envers nos partenaires chez Berlanti Productions, Warner Bros. Television, DC Universe et, bien sûr, HBO Max, » a déclaré le producteur exécutif Jeremy Carver.

« Doom Patrol » est arrivé à HBO Max avec une base de fans déjà profonde et passionnée et s’est hissé au sommet en tant que l’un des Max Originals les plus regardés sur la plate-forme, « a déclaré Sarah Aubrey, responsable du contenu original, HBO Max. «La série s’inscrit bien dans notre portefeuille et nous sommes heureux de donner le feu vert à une troisième saison pour continuer ce style distinctif de narration qui résonne si bien auprès des critiques et des fans.»

Dans la saison 2, le groupe de héros le plus étrange de DC – Cliff Steele alias Robotman (Brendan Fraser), Larry Trainor alias Negative Man (Matt Bomer), Rita Farr alias Elasti-Woman (April Bowlby), Jane alias Crazy Jane (Diane Guerrero), et Victor Stone alias Cyborg (Joivan Wade) – sont de retour pour sauver le monde. Autrement dit, s’ils peuvent trouver un moyen de grandir… à la fois au sens figuré et au sens propre. À la suite de la défaite de M. Nobody, les membres de la Doom Patrol se retrouvent désormais de petite taille et bloqués sur la piste de voitures de course de Cliff. Ici, ils commencent à faire face à leurs sentiments de trahison par Niles Caulder alias The Chief (Timothy Dalton), tout en confrontant leurs propres bagages personnels. Et alors que chaque membre est confronté au défi de grandir au-delà de ses propres expériences traumatisantes passées, ils doivent se rassembler pour embrasser et protéger le nouveau membre de la famille: Dorothy Spinner (Abigail Shapiro), la fille de Niles, dont les pouvoirs restent une menace mystérieuse mais réelle. pour amener la fin du monde.

Groupe de soutien en partie, équipe de super-héros, le Patrouille du destin est un groupe de monstres super puissants qui se battent pour un monde qui ne veut rien avoir à faire avec eux. Reprenant après les événements de Titans, Patrouille du destin trouveront ces héros réticents dans un endroit auquel ils ne s’attendaient jamais, appelés à l’action par nul autre que Cyborg, qui vient à eux avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais le même.

Patrouille du destin stars Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg, Brendan Fraser comme Robotman, Matt Bomer comme Negative Man, Timothy Dalton comme Niles Caulder / The Chief, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane et Alan Tudyk comme Mr. Nobody.

La série est écrite par SurnaturelDe Jeremy Carver et est produit par Greg Berlanti, Geoff Johns, Jeremy Carver et Sarah Schechter. Berlanti, un maître des émissions de télévision de super-héros, a dirigé des séries comprenant Tous américains, La Flèche, Éclair noir, DC’s Legends of Tomorrow, Le flash, Riverdale, Super Girl, Angle mort, Dieu m’a fait l’amitié, La ligne rouge, Les aventures effrayantes de Sabrina, Tu, et Titans.

Les deux premières saisons sont désormais disponibles en streaming sur HBO Max et DC Universe.