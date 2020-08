Mexique.- Des pluies torrentielles sont prévues dans les zones de Guerrero, Oaxaca, Puebla et Veracruz et intenses au Chiapas, Quintana Roo et Yucatán.

Très forte à Campeche et Tabasco, causée par une zone de basse pression avec une forte probabilité de développement cyclonique sur les côtes de Guerrero et Oaxaca.

En revanche, un deuxième chenal dépressionnaire restera sur le nord-ouest, l’ouest et le centre du Mexique, et en interaction avec l’instabilité à des niveaux élevés de l’atmosphère, il générera des pluies torrentielles dans le Michoacán.

Les pluies décrites se présenteront avec des décharges électriques, de possibles averses de grêle et de fortes rafales de vent lors des tempêtes; De plus, ils peuvent entraîner une augmentation des niveaux des rivières et des ruisseaux, débordements, glissements de terrain et inondations dans les zones basses.

Des vents avec des rafales de 60 à 70 kilomètres par heure et des vagues de 3 à 5 mètres de haut, sont attendus pour les côtes de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán et Oaxaca.

Suivez-nous également sur Instagram …

«LAURA», C’EST DÉJÀ LA CATÉGORIE 1

Des rafales de 60 à 70 km / h sont également attendues en Basse-Californie, Sinaloa et dans le golfe de Californie, et de 50 à 60 à Aguascalientes, Guanajuato et Zacatecas.

À 7 h 15, heure du centre du Mexique, Laura s’est intensifiée et est devenue un ouragan de catégorie 1.

Son centre était situé à environ 235 km au nord-ouest de Cabo San Antonio, République de Cuba, et à 215 km de la au nord-est de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Il présente des vents maximums soutenus de 120 km / h et des rafales de 150 km / h. Le Service météorologique national (SMN) de la Commission nationale de l’eau (Conagua) surveille son évolution et sa trajectoire car ses bandes nuageuses génèrent de la pluie dans la péninsule du Yucatan.

À son tour, la zone de basse pression dans l’océan Pacifique, avec une probabilité de 70 pour cent de développement d’un cyclone tropical dans les 48 heures prévues, était située à environ 60 kilomètres. au sud de Puerto Ángel, Oaxaca.

Une deuxième zone de basse pression, qui maintient une probabilité de 80% de développement cyclonique En 48 heures, il était situé à 465 km au sud-sud-ouest de Playa Pérula, Jalisco, et se déplace lentement vers l’est-nord-est.

LIRE Le Twitter du sénateur Samuel García est piraté

emc