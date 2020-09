Plus tôt cette année, le prolifique producteur de télévision Doug Robinson («The Goldbergs», «Rules of Engagement») a signé un autre accord majeur pour prolonger son séjour chez Sony Pictures Television – sa base professionnelle depuis 2002 – de cinq ans. Déjà le producteur le plus ancien du studio, le contrat comprendrait un nouveau projet de comédie avec Tyler, lauréat d’un Grammy, The Creator, ainsi que de nouvelles incursions dans le contenu en streaming.

Avec sa séquence continue de succès à Tinseltown, il n’est peut-être pas surprenant que Robinson soit d’humeur à moderniser sa maison de longue date à Santa Monica, une structure relativement modeste de style Cape Cod qu’il possédait depuis 2001. Mais contrairement à beaucoup de ses contemporains, il n’a pas T’en viens pas et j’ai acheté une plus grande maison. Les registres de la propriété montrent qu’il a plutôt construit un complexe, dépensant 4,4 millions de dollars pour la maison de son voisin.

Parce que cette maison voisine n’a jamais été sur le marché – et n’a pas été disponible publiquement à la vente depuis des décennies – les détails et les photos ne sont pas à venir, mais les dossiers fiscaux indiquent que la maison en blocs, semblable à Lego et à l’esprit moderne comprend près de 3400 pieds carrés de surface habitable avec 6 chambres et 4 bains. Le terrain de 5500 pieds carrés de la propriété n’est pas particulièrement grand, mais il offre une piscine arrière et de nombreux arbres matures pour plus d’intimité.

L’ajout de la nouvelle acquisition résidentielle de Robinson lui donne un domaine avec un terrain totalisant un quart d’acre, plus deux maisons séparées avec près de 6700 pieds carrés d’espace de vie de la taille d’un manoir au total – le tout sur un cul-de-sac tranquille dans un quartier clé, mais souhaitable, abrite des tas d’autres écrivains, cinéastes et producteurs hollywoodiens. Certains de ses voisins comprennent le roi de la franchise d’horreur Jason Blum, Emmanuel Lubezki et la belle-fille de Jerry Bruckheimer, Alexandra Balahoutis, qui possède la maison immédiatement à côté du complexe Robinson.