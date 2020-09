Eh bien, c’était rapide.

Pas même un mois après la sortie de Dread X Collection 2, DreadXP a annoncé la troisième édition de la collection indépendante. Comme pour les entrées précédentes, Dread X Collection 3 a un thème sur lequel toutes les entrées seront basées.

Alors que la collection Dread X était basée sur P.T. «Pour servir à la fois de preuve de concept pour la collection et pour les jeux qu’elle contient», et Collection 2 a pris un genre établi et lui a donné une touche dans «Lovecrafting», Collection 3 se concentrera sur un genre qui est «moins officiellement établi, mais néanmoins un sous-genre important de l’horreur »: mignon et effrayant, alias spoopy.

«Nous avons tous cette pièce d’horreur formatrice qui a allumé la première flamme de désirs sombres dans nos cœurs», explique DreadXP. «Combien de nouveaux fans d’horreur ont fait leur entrée dans le fandom avec A Nightmare Before Christmas? Ou ont passé leurs premières nuits furtives cachées sous les couvertures avec une lampe de poche et un livre de R. L. Stine?

Voici donc le récapitulatif de Dread X Collection 3, qui devrait arriver sur Steam « mi-octobre »:

12 nouveaux jeux basés sur le thème «Spoopy»

Sauf pour Torple Dook, la collection comprendra une toute nouvelle distribution de développeurs indie rockstar

La collection comprendra un lanceur interactif créé par Akuma Kira, l’esprit derrière Perdu dans Vivo et Maison de Spooky’s Jumpscares

De plus, voici les jeux qui ont été annoncés pour la collection elle-même:

Breogan Hackett – Bubbo: aventure sur l’île de Geralds

Machine à sang – Déchets d’âme

Bryce Bucher – Disparité des morts

Amon Twentysix – Bete Grise

Corpsepile – Soumission

JEUX DIRIGO – RÉACTEUR

Modus Interactive – EDEN: Jardin des sans-faute

Tour de basalte – La matière sur l’esprit

Moya Horror / Amos – Beaux cris à la fête foraine

Adam Pype et Viktor Kraus – SPOOKWARE @ The Video Store

Torple Dook – Astuces de Chip

Nate Berens – SATO WONDERLAND

Aucune page Steam n’est disponible pour le moment, mais cela va évidemment changer bientôt.