The Making Of n’est pas seulement un aperçu des coulisses de la réalisation d’un talk-show, mais aussi du voyage d’un an pour y arriver.

Le nouveau talk-show de Drew Barrymore, The Drew Barrymore Show, sera présenté en première demain. Pour ses fans qui ne peuvent pas attendre, The Drew Barrymore Show a mis en place une série en 4 parties des coulisses sur YouTube sur la réalisation de son émission.

La courte série promotionnelle s’intitule à juste titre The Making Of. The Making Of n’est pas seulement un aperçu des coulisses de la réalisation d’un talk-show, mais aussi du voyage d’un an et de la préparation impliqués dans la mise en place du spectacle avant le début du tournage.

Les 4 épisodes durent environ 10 minutes chacun et couvrent le parcours de Barrymore dans la présentation de l’émission aux producteurs du réseau, la constitution d’une équipe, ainsi que les décisions et les pièges quotidiens liés à la réalisation d’une émission de télévision.

Une grande partie de The Making Of tourne autour du récit d’une équipe de production apportant les ajustements nécessaires pour continuer le tournage dans un monde toujours aux prises avec une pandémie. L’aspect relatable de cette série virale est de regarder une équipe naviguer à travers une journée de travail dans la «nouvelle normalité» d’aujourd’hui.

Un spectacle dans les coulisses avant la première du spectacle peut souvent enlever le glamour du produit final. Cependant, avec les ajustements que tout le monde fait dans les lieux de travail aujourd’hui, cela ajoute un drame relatable à ces courts épisodes.

The Making Of donne aux fans de talk-shows un aperçu de ce que pourrait être la nouvelle normalité du format, en fonction du temps qu’il faudra encore pour modifier nos habitudes en réponse à la pandémie.

Barrymore dit dans l’un des épisodes: « Toute cette comédie que je voulais faire n’est plus appropriée. Et je suis juste allé sur les réseaux sociaux, j’ai commencé à écrire et je suis devenu très silencieux, et j’ai juste senti que la voix de personne n’était vraiment appropriée. La même chose avec Black Lives Matter, c’était juste que tout le monde devait être incroyablement calme et respectueux. Et ce n’est pas le moment de parler d’autre chose que du sujet devant vous. «

Barrymore a également ajouté: «Grâce à la réalisation de cette émission, nous avons été continuellement testés à des moments donnés, ces crises et dans ces moments, et dans notre culture où il est temps d’arrêter de parler et de commencer à écouter, et lorsque vous faites un talk-show que peut être très déroutant à l’intérieur. Mais je suis heureux que cela ait été là, car cela m’a donné une étoile du Nord constante sur la façon de trouver ma voix de la manière la plus respectueuse. «

Le Drew Barrymore Show débute demain sur CBS. Ses premiers invités seront Cameron Diaz, Lucy Liu et Adam Sandler.

