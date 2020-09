Cette année a été marquée par le coronavirus, c’est indéniable. La pandémie nous oblige à vivre une « nouvelle normalité » et pour réfléchir à de nombreuses choses que nous avons faites avant l’apparition du COVID-19 dans nos vies. Dans notre pays, il y a beaucoup de problèmes, nous n’avons aucun doute là-dessus, mais en parlant spécifiquement de tous ceux qui aiment les animaux, leur plus gros combat reste contre la tauromachie.

Des organisations comme PETA et bien d’autres se battent depuis des années pour empêcher la corrida d’être un spectacle et une option de divertissement au Mexique, car bien que cette pratique soit considérée par les fans comme une «tradition» bien que la réalité soit que tous se rencontrent pour voir comment ils tuent un animal. Au fur et à mesure que nous avons progressé en tant que société, beaucoup de gens ont minimisé la corrida, mais elle est toujours avec nous.

Dulce María et PETA combattent la tauromachie après une pandémie

Alors que la situation avec la pandémie permet la réouverture des lieux de divertissement et la tenue d’événements avec des gens parmi le public, chacun de ceux qui sont confrontés à la cruauté envers les animaux craignent que la corrida ne revienne une fois que cela sera possible. C’est pour ça que PETA s’est associé à Dulce María pour mener une campagne dans laquelle ils souhaitent que cette pratique ne fasse pas partie de la «nouvelle normalité».

Parlant spécifiquement de la corrida, Dulce María considère que même si beaucoup pensent que cela fait partie de notre culture, la réalité est que c’est une pratique qui doit cesser: «En tant que Mexicain, je vous le dis, il y a de très belles traditions (au Mexique) qui méritent d’être promues et qui transcendent de génération en génération. Mais il y a des choses que je crois qu’en tant qu’êtres humains, nous évoluons dans la conscience ».

Ils nous montrent la cruauté des éjaculations avec une vidéo

Comme si cela ne suffisait pas, l’actrice et PETA ont également partagé une vidéo pour souligner le message de cette campagne. Dans ce document, Dulce María est forcée de voir des scènes violentes de taureaux torturés et sacrifiés pendant que tous les gens qui regardent célèbrent et font une fête pour ce qui se passe sur le ring. Cependant, le plus important dans tout cela est que ces types d’actes ne sont pas du spectacle, encore moins de la culture.

Dulce María fait partie d’une longue liste de célébrités qui comprend Kate del Castillo, Alfonso Herrera, María Celeste Arrarás, Christopher von Uckermann et Marjorie de Sousa, qui ont rejoint PETA pour promouvoir la gentillesse envers les animaux. Si vous souhaitez rejoindre la campagne et découvrir comment vous pouvez aider, nous vous recommandons de visiter le site Web officiel de l’organisation.

