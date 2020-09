Mexico.- Avant les élections de 2021, la plateforme numérique www.sabervotar.mx a présenté les résultats de la première analyse politique, qui fournit du point de vue des citoyens les différents scénarios et scénarios de ce qui sera une élection significative dans notre pays.

Guillermo Torres Quiroz, politologue et directeur de cette plateforme, a mentionné qu’à cette occasion une étude a été menée sur l’opposition.

«Un recomptage est fait des candidats au poste de gouverneur du Parti d’action nationale (PAN), du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), du Parti de la révolution démocratique (PRD), du Mouvement des citoyens (MC), des Indépendants; et d’autres partis locaux ou nouvellement enregistrés qui ont annoncé leur intention de former une alliance électorale pour les élections de 2021 », a-t-il déclaré.

L’étude couvre 183 profils possibles: 13 sénateurs, 7 députés fédéraux, 26 maires, 26 députés locaux, 31 fonctionnaires de l’État, 2 membres du conseil, 10 présidents de partis d’État, 38 anciens fonctionnaires, 11 chefs d’entreprise, entre autres profils.

Torres Quiroz, a réaffirmé que face au scénario de l’adhésion de plusieurs forces d’opposition; soit de facto, soit dans une coalition électorale pour affronter le bloc Morena et ses alliés; « Cette analyse cherche à promouvoir un vote raisonné dans la société. »

Trois scénarios possibles sont également présentés. Dans le premier, Morena et ses alliés remportent 14 des 15 gouvernorats; dans un second scénario, l’opposition obtient 4 gouvernorats et Morena 11; et dans un troisième scénario, Morena et ses gouvernorats de bloc 9 et l’opposition 06.

Le 6 juin 2021, la Chambre des députés composée de 500 législateurs, 300 à la majorité relative et 200 à la représentation proportionnelle, est renouvelée.

En plus du renouvellement de 15 gouvernements: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala et Zacatecas.

Mille 63 députés locaux seront élus pour représenter les congrès d’État dans 30 entités (Coahuila et Quintana Roo sans renouvellement).

Mille 926 conseils municipaux et conseils municipaux du pays sont également élus dans 30 entités (Hidalgo et Durango sans élection).

