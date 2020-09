MANILLE, Philippines (AP) – Le président philippin Rodrigo Duterte a publiquement ordonné au chef des douanes du pays de tirer et de tuer les trafiquants de drogue, dans l’une de ses menaces les plus explicites de la campagne anti-drogue meurtrière de quatre ans. le pilier de sa présidence.

Duterte assure qu’il n’a pas autorisé les exécutions extrajudiciaires, mais il a ouvertement et à plusieurs reprises menacé de mort les trafiquants. Lui et la police nationale, qui ont repris une grande partie de la campagne anti-drogue, ont déclaré que la plupart des suspects tués par la police au cours de l’initiative ont résisté et ont mis la vie des policiers en danger.

Dans des propos télévisés lundi soir lors d’une réunion gouvernementale sur la pandémie de coronavirus, le président a donné l’ordre au commissaire du bureau des douanes, Rey Leonardo Guerrero.

Guerrero, un général de l’armée à la retraite et ancien chef d’état-major, n’était pas présent lorsque Duterte a fait ces remarques, bien que le président ait déclaré avoir rencontré plus tôt lundi avec lui et deux autres responsables au palais présidentiel de Manille.

« Les drogues continuent d’entrer dans le pays par les douanes », a déclaré Duterte, ajoutant qu’il avait précédemment approuvé les demandes du guerrier des armes à feu. «Je lui ai dit: ‘J’ai approuvé l’achat d’armes à feu, et jusqu’à présent, vous n’avez tué personne? Se remettre en forme ‘ ».

«Je lui ai dit directement. «La drogue n’arrête pas d’arriver. J’aimerais que vous tuiez (…) en tout cas, je vous soutiendrai et vous n’irez pas en prison. Si c’est de la drogue, vous tirez pour tuer. C’est l’affaire », a déclaré Duterte sans entrer dans les détails.

Plus de 5700 trafiquants de drogue ou suspects de drogue, pour la plupart pauvres, ont été tués dans la campagne anti-drogue de Duterte, qui a alarmé les groupes de défense des droits de l’homme et les gouvernements occidentaux, et a déclenché une enquête sur d’éventuels crimes contre l’humanité dans le Cour pénale internationale. Duterte a promis de maintenir la campagne meurtrière pendant ses deux dernières années au pouvoir.

Les groupes de défense des droits humains affirment que, selon leurs enquêtes, certains suspects ont été assassinés sans pitié et plus tard, la police a modifié la scène et mis des armes entre leurs mains pour donner l’impression qu’ils avaient résisté. La police a déclaré que les groupes de défense des droits doivent déposer des plaintes pénales devant les tribunaux s’ils ont des preuves contre des agents.

En 2018, après que deux gros envois de drogues illicites aient échappé à l’agence dans le port de Manille, Duterte a placé le bureau des douanes sous contrôle militaire temporaire, parsemé d’affaires de corruption.

Une enquête du Congrès sur la façon dont de grandes caches, censées contenir de la méthamphétamine, ont traversé le port gardé, a conduit à des recommandations pour que des accusations soient portées contre certains fonctionnaires des douanes et des réformes de l’agence.