Dwayne The Rock Johnson fait savoir à travers une vidéo sur son compte Instagram que lui et sa famille ont été testés positifs COVID-19[feminine. Oui, l’un des hommes qui fait de l’exercice et mange sainement dans le monde est atteint de la maladie causée par le coronavirus SRAS-CoV-2.

« Je voulais vous donner une mise à jour utile sur certaines des choses que j’ai traversées ces deux dernières semaines. Ma femme Lauren, mes deux filles et moi avons été testées positives pour le COVID-19. Je peux vous dire que cela a été l’une des choses les plus difficiles et les plus difficiles que je connaisse », a-t-il déclaré. Le rocher.

L’acteur et ancienne star de la WWE a déclaré que cette maladie était très différente de toute blessure qui l’avait envoyé à l’hôpital dans le passé. «La raison pour laquelle cela semble différent est que ma priorité numéro un est de toujours protéger ma famille. Protégez mes enfants, mes proches. C’est la nôtre, je veux dire vous, toute notre priorité numéro un… Nous sommes de l’autre côté du COVID-19, et nous sommes plus forts et en meilleure santé ».

La pandémie est loin d’être terminée. À ce jour, plus de 25,8 millions de cas ont été enregistrés dans le monde et plus de 859 000 décès.

« Mon message à vous tous en [el mundo]. Restez discipliné. Renforcez votre système immunitaire. Engagez-vous pour le bien-être. Portez votre masque. Protégez votre famille. Soyez strict quant à la présence de personnes chez vous ou lors de réunions. Reste positif. Et prenez soin de vos semblables. Restez en bonne santé », a écrit The Rock.