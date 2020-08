Dwayne «The Rock» Johnson a présidé le panel Black Adam chez DC Fandome et a fait un peu plus que raconter le film, montrant une poignée d’art conceptuel et publiant le premier teaser et le synopsis du film.

L’histoire racontera comment il y a cinq mille ans, dans la ville de Khandaq, Black Adam est né. «Ils avaient besoin d’un héros et ils m’ont eu à la place. J’ai fait ce qu’il fallait et ils m’ont emprisonné pour cela. Maintenant, cinq mille ans plus tard, je suis libre et je vous donne ma parole que personne ne m’arrêtera plus jamais ».

L’acteur et producteur a expliqué son affection pour ce projet qu’il tente de concrétiser depuis plus de 10 ans. Il a également révélé quel personnage il aimerait en tant que partenaire dans cette aventure.

«Le choix numéro un sur qui j’aimerais entreprendre une aventure serait Wonder Woman, et je vais vous dire pourquoi. Non, je sais ce qu’ils pensent: « Bien sûr qu’ils feraient du rock! » Non, non, regardez, Gal est mon ami. C’est une très bonne amie à moi, mais le personnage de Wonder Woman en est un pour lequel j’ai énormément de respect. J’ai toujours pensé que cette combinaison de Wonder Woman et Black Adam constituerait un couple incroyable, donc cette idée de partir à l’aventure ensemble est une très bonne chose », a-t-il expliqué.

The Rock a promis qu’avec l’arrivée de ce personnage, il y aurait un grand changement de pouvoir au sein de la DCU, et meió a laissé entendre qu’il aurait une confrontation avec Superman à un moment donné, bien qu’ils pourraient aussi être amis.

Comme nous le savons tous, Black Adam est l’un des super-héros, anti-héros, méchants les plus puissants, peu importe ce que vous voulez appeler Black Adam, il est l’un des plus puissants de l’univers DC, mais comme nous le savons tous, les super-héros doivent faire preuve d’un peu de retenue. Quand il s’agit de prendre soin des méchants, si vous voulez, ou de prendre soin des gens qui se tiennent devant eux, qui s’opposent à eux et qui se dressent sur leur chemin. Mais cette idée que vous pourriez prendre tout Adams a des pouvoirs et ne pratique pas la retenue. Cela fait une combinaison vraiment puissante, explosive, très dangereuse, et finalement je pense que c’est très agréable pour moi, du moins. «

L’apparition de la JSA (Justice Society of America), composée de Hawkman, Doctor Fate, Cyclone et Atom Smasher.

À l’origine, Black Adam devait faire sa première en décembre 2021, mais rien n’est dit à propos de la pandémie.