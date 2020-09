Dwayne “The Rock” Johnson et sa famille ont été testés positifs au COVID-19 (coronavirus).

La légende de la lutte a partagé la nouvelle via une vidéo Instagram mercredi 2 septembre. L’acteur de 48 ans a déclaré que ses deux plus jeunes filles, Jasmine, 4 ans, et Tiana Gia, 2 ans, présentaient des symptômes bénins, notamment un mal de gorge. The Rock et sa femme, Lauren Hashian, ont éprouvé des symptômes plus extrêmes. Il a appelé le test du virus un «coup de pied dans l’intestin».

“Je peux vous dire que cela a été l’une des choses les plus difficiles et les plus difficiles que nous ayons jamais eu à endurer en famille”, a-t-il déclaré. “Et pour moi aussi, personnellement. Et j’ai traversé quelques doozies dans le passé … mais un test positif pour le COVID-19 est très différent de surmonter de vilaines blessures, ou d’être expulsé, ou même d’être fauché, ce que je ont été plus de quelques fois. “

Johnson a révélé qu’ils avaient été infectés après avoir été en contact avec leurs amis proches. “Ce sont des gens que nous aimons et en qui nous avons confiance, ce sont des gens que nous aimons et en qui nous avons toujours confiance et ils sont dévastés que cela les ait amenés à infecter notre famille”, a-t-il poursuivi.

“Nous avons été disciplinés, nous nous sommes isolés, nous nous sommes mis en quarantaine, je n’ai pas travaillé – et nous avons fait du très bon travail”, a-t-il ajouté.

L’ancienne star de la WWE a déclaré que la famille s’était rétablie. “Nous sommes de l’autre côté”, a-t-il assuré. “Nous ne sommes plus contagieux et nous le sommes, Dieu merci, nous sommes en bonne santé.”

Regardez la vidéo ci-dessous.