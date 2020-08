Juillet dernier, Les Rolling Stones ont annoncé au public qu’ils sortiraient une réédition de leur album Goats Head Soup, qui comprendra non seulement des chansons emblématiques du groupe telles que « Angie » ou « Dancing With Mr. D », mais aussi Il présentera d’autres chansons qui, pour une raison quelconque, n’ont pas pu atteindre l’album sorti en 1973.

L’une de ces chansons est « Scarlet », qui a surpris il y a quelques semaines les adeptes des Rolling Stones depuis le morceau a la collaboration de Jimmy Page, guitariste de Led Zepellin, qui s’est joint à eux il y a quelques années. Cependant, la piste donne maintenant de quoi parler grâce à The Killers, qui ce vendredi ont présenté leur remix à la chanson du groupe britannique.

The Killers et Jacques Lu Cont sortent le remix de «Scarlet»

Après une collaboration entre le groupe dirigé par Brandon Flowers et celui dirigé par Mick Jagger est sorti, Ce 28 août, les Killers ont finalement partagé le remix qu’ils ont fait de «Scarlet», qu’ils ont produit en collaboration avec le musicien anglais Stuart David Price, également connu sous son alias de Jacques Lu Cont.

Contrairement à ce que beaucoup d’entre nous pourraient penser de l’intervention musicale de Brandon Flowers et compagnie, le remix du groupe de Las Vegas, Nevada, et du producteur de musique parisien, était uniquement basé sur la mise un peu de rythme et de guitares électriques à la chanson par les Rolling Stones. Quelque chose avec lequel ils parviennent en quelque sorte à maintenir l’essence originale de la chanson, sortie fin juillet dernier.

Voir sur YouTube

The War on Drugs a également fait un remix de la même chanson

C’était le 25 août dernier lorsque, via leurs réseaux sociaux officiels, Les Rolling Stones ont annoncé que The Killers sortirait le remix de ‘Scarlet’, chanson qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, sera incluse dans la réédition de l’album Goats Head Soup, qui sortira le 4 septembre et est maintenant disponible en pré-commande.

Il est important de mentionner que Ce n’est pas le seul remix qu’ils ont fait aux Rolling Stones jusqu’à présent cette année. Il y a quelques jours, The War on Drugs a partagé le mix qu’ils avaient fait sur la même chanson. « Je viens de réinventer la chanson comme si j’avais Mick, Keith et Jimmy dans la pièce avec moi », a déclaré le chef d’orchestre. Adam granduciel, à travers une déclaration, où il a détaillé le processus musical dans cette version. Lequel préfère tu?

Voir sur YouTube