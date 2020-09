Envie de plonger dans l’histoire animée de Superman? Comment les joueurs débloqueront-ils de nouveaux personnages Avengers de Marvel et le jeu croisé sera-t-il disponible tout de suite? Volonté Les garçons faire face à la pandémie dans la troisième saison? Vous voulez entendre un morceau du Wonder Woman 1984 score et découvrez combien de temps le film pourrait durer? Pourquoi pourrait Jeffrey Dean Morgan ne pas pouvoir rejoindre Les garçons saison 3? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Voici un retour sur la longue histoire animée de Superman d’un documentaire plus long sur le super-héros.

Square Enix a révélé de nouveaux héros dans Avengers de Marvel arrivera dans les Battle Passes mais ne coûtera pas cher.

COSPLAY: J’ai recréé l’art promotionnel de guépard WW84 avec seulement de la peinture corporelle! de DC_Cinematic

Un cosplayer a recréé le look final de guépard dans Wonder Woman 1984 en n’utilisant que de la peinture corporelle.

Showrunner Eric Kripke dit que l’état actuel du monde influencera la direction de Les garçons saison 3.

Voici une promotion amusante pour Les garçons deuxième saison avec un bébé aux yeux laser de Vought Shopping Network.

Si vous avez hâte de participer au crossplay sur Avengers de Marvel, il ne sera pas disponible au lancement du jeu.

Artiste de concept Andy Park a partagé cet art d’image clé avec Capitaine Marvel prendre en charge Yon-Rogg dans l’espace.

Le programme Walking Dead et le COVID-19 peuvent empêcher Jeffrey Dean Morgan de rejoindre Les garçons jeter.

