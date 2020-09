Ed Sheeran va-t-il vraiment arrêter la musique maintenant qu’il est papa?

Le chanteur de “Shape of You” a accueilli son premier enfant, une fille nommée Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, avec sa femme Cherry Seaborn en août. Il a fait l’annonce sur Instagram le 1er septembre.

Dans une interview de 2017 sur Good Morning Britain, le musicien aurait déclaré que la famille aurait la priorité une fois qu’il serait devenu papa.

S’adressant à l’hôte Richard Arnold, Sheeran a admis qu’il ne voudrait pas être sur la route pour jouer à des concerts une fois qu’il est devenu mari et père – dont il est tous les deux maintenant.

«Je ne veux pas faire de tournées quand j’ai des enfants, je veux être comme si je me masturbais de temps en temps et que je pouvais réellement être père», a déclaré Sheeran, selon The Sun.

À l’époque, l’artiste n’était pas tout à fait prêt à avoir des enfants.

«Je pense que j’aimerais vraiment les enfants, j’aimerais vraiment tous les enfants du monde, mais je ne veux pas les avoir maintenant», a-t-il dit, ajoutant que néanmoins l’idée «d’écrire des chansons tous les jours et ensuite aller chercher mes enfants à l’école “avait l’air idyllique.

«C’est mon idée du bonheur; vivre à la campagne, avoir une multitude d’enfants toujours autour de moi et ma femme à mes côtés», a-t-il poursuivi.

Dans une interview accordée au Daily Star en 2018, Sheeran aurait affirmé que «son ambition allait tomber à zéro dès que j’aurai des enfants».

On ne sait pas si Sheeran envisage toujours de retirer ses futures possibilités de tournées maintenant qu’il a une femme et un bébé, mais le musicien est sans doute habile à fixer des limites en ce qui concerne sa santé et son bonheur personnels.

En août 2019, Sheeran a annoncé une pause dans la musique sur scène pour le dernier spectacle de sa tournée Divide.

Le 24 décembre 2019, le chanteur a annoncé qu’il prendrait une «pause» bien méritée avec une longue pause sur les réseaux sociaux, qu’il n’a rompue que récemment pour annoncer la naissance de sa fille.

Sheeran et Seaborn se sont mariés lors d’une cérémonie privée en 2018.