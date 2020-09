Avec la 72e Primetime Emmy Awards diffusée ce soir sur ABC, le Emmys des arts créatifs a terminé leurs cérémonies de remise de prix hier soir avec la ronde finale des gagnants, et il y avait plusieurs vainqueurs que nous pensions mériter d’être célébrés.

Eddie Murphy est reparti avec sa première victoire aux Emmy pour son célèbre séjour d’hébergement Saturday Night Live l’année dernière. En plus de cela, le Guerres des étoiles séries Le mandalorien a remporté deux autres trophées, Maya Rudolph a remporté son deuxième Emmy de la semaine, Rick et Morty en tête de la catégorie animation, La dernière dance a donné à Michael Jordan un autre trophée, et plus encore. Découvrez ci-dessous tous les gagnants des Emmy Awards des Arts créatifs 2020.

Tout d’abord, Eddie Murphy a remporté un Emmy pour l’hébergement Saturday Night Live. C’était l’un des meilleurs épisodes de la 45e saison de SNL, et Murphy n’aurait pas pu être plus aimable de recevoir sa première distinction de la Television Academy. Voici son discours, qui n’a pas été diffusé pendant la diffusion en ligne pour une raison quelconque.

Découvrez le discours d’acceptation #Emmy d’Eddie Murphy pour le meilleur acteur invité dans une série comique pour @nbcsnl. Félicitations encore, Eddie! pic.twitter.com/o2Tuptr8HV – Television Academy (@TelevisionAcad) 20 septembre 2020

Compositeur Ludwig Göransson a également eu une soirée passionnante, car il a remporté un Emmy pour son travail de composition de la partition ou de la première saison de The Mandalorian. Après avoir remporté à la fois un Oscar et un Grammy pour son travail sur le score de Black Panther, cette victoire aux Emmy a fait qu’il n’a besoin que de gagner un Tony pour remporter le très convoité EGOT. Ce n’était pas non plus la seule victoire aux Emmy Awards pour The Mandalorian, car la série a également remporté un prix pour la coordination des cascades.

Du côté de l’animation, Rick et Morty ont gagné gros en remportant le prix du programme d’animation exceptionnel, gagnant contre Big Mouth, Bob’s Burgers, BoJack Horseman et The Simpsons. C’est une liste assez impressionnante de concurrents, mais cette récente saison de Rick et Morty a connu de très bons moments de tous les temps pour la série avec une écriture vraiment brillante, donc c’est un vainqueur mérité.

En parlant d’animation, Maya Rudolph a finalement remporté un Emmy pour son travail exceptionnel de voix off en tant que Hormone Mnstress on Big Mouth. Cela s’est en fait produit plus tôt dans la semaine, mais nous le soulignons maintenant car elle vient également de remporter le prix de l’actrice invitée exceptionnelle dans une série comique pour ses apparitions invitées sur SNL en tant qu’ancienne candidate à la présidentielle Kamala Harris, un rôle qu’elle reprendra. cette saison maintenant que le sénateur est le colistier de Joe Biden. Rudolph s’est même battue dans la catégorie, car elle a également été nominée pour son rôle d’invité dans The Good Place.

Et enfin, nous sommes heureux de voir que l’incroyable série documentaire en 10 épisodes The Last Dance a remporté un Emmy. Maintenant, Michael Jordan peut lancer un Emmy avec tous ses trophées MVP.

La liste complète des gagnants des Emmys des arts créatifs 2020 est ci-dessous. Revenez ce soir pour les 72e gagnants des Primetime Emmy.

Samedi 19 septembre

Programme d’animation exceptionnel

Grande bouche (Netflix)

Bob’s Burgers (Fox)

BoJack Horseman (Netflix)

Rick et Morty (Natation adulte (GAGNANT)

Les Simpsons (Fox)

Casting exceptionnel pour série limitée, film ou spécial

Mme America (FX Networks)

Gens normaux (Hulu)

Incroyable (Netflix)

Peu orthodoxe (Netflix)

Watchmen (HBO) (GAGNANT)

Acteur invité exceptionnel dans une série comique

Adam Driver, Saturday Night Live (NBC)

Luke Kirby comme Lenny Bruce, la merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Video)

Eddie Murphy, Saturday Night Live (NBC) (GAGNANT)

Dev Patel, Modern Love (Amazon Prime Video)

Brad Pitt, Saturday Night Live (NBC)

Fred Willard, Famille moderne (ABC)

Un mérite exceptionnel dans la réalisation de films documentaires

The Cave (National Geographic) (GAGNANT)

Chasing The Moon (expérience américaine) (PBS)

Sonate au clair de lune: la surdité en trois mouvements (HBO)

Une nation d’enfant (PBS)

Hôte exceptionnel pour un programme de réalité ou de compétition

Nick Offerman et Amy Poehler, Making It (NBC)

Nicole Byer, cloué! (Netflix)

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, Queer Eye (Netflix)

RuPaul, Course de dragsters de RuPaul (VH1) (GAGNANT)

Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Daymond John, Robert Herjavec, Kevin O’Leary, Shark Tank (ABC)

Padma Lakshmi, Tom Colicchio, chef cuisinier (Bravo)

Montage sonore exceptionnel pour une série limitée, un film ou une émission spéciale

American Horror Story: 1984 (FX Networks)

Catherine la grande (HBO)

Développeurs (FX Networks)

El Camino: Un film de rupture (Netflix)

Watchmen (HBO) (GAGNANT)

Maquillage contemporain exceptionnel (non prothétique)

Gros petits mensonges (HBO)

Euphoria (HBO) (GAGNANT)

Le conte de la servante (Hulu)

Ozark (Netflix)

Le politicien (Netflix)

Schitt’s Creek (Pop TV)

Costumes contemporains exceptionnels

Black-ish (ABC)

Euphorie (HBO)

Grace et Frankie (Netflix)

Tuer Eve (BBC America)

Le politicien (Netflix)

Schitt’s Creek (Pop TV) (GAGNANT)

Peu orthodoxe (Netflix)

Coiffure d’époque et / ou de caractère exceptionnelle

La Couronne (Netflix)

Hollywood (Netflix) (GAGNANT)

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Video)

Pose (Réseaux FX)

Star Trek: Picard (CBS All Access)

Spécial Variété exceptionnelle (préenregistré)

Dave Chappelle: Prix Mark Twain du Kennedy Center pour l’humour américain (PBS)

Dave Chappelle: Sticks & Stones (Netflix) (GAGNANT)

Hannah Gadsby: Douglas (Netflix)

Jerry Seinfeld: 23 heures à tuer (Netflix)

John Mulaney et The Sack Lunch Bunch (Netflix)

Tiffany Haddish: Mitzvah noire (Netflix)

Composition musicale exceptionnelle pour une série (partition dramatique originale)

La Couronne (Netflix)

Euphorie (HBO)

Le mandalorien (Disney +) (GAGNANT)

Ozark (Netflix)

Succession (HBO)

Chorégraphie exceptionnelle pour la programmation de variétés ou de réalité

Les Oscars (ABC)

Savage X Fenty Show (Amazon Prime Video)

Alors tu penses que tu peux danser (FOX)

Alors vous pensez que vous pouvez danser (FOX) (GAGNANT)

Monde de la danse (NBC)

Conception exceptionnelle du titre principal

Résumé: L’art du design (Netflix)

Carnival Row (Amazon Prime Video)

Parrain de Harlem (EPIX) (GAGNANT)

L’émission du matin (Apple TV +)

Le politicien (Netflix)

Gardiens (HBO)

Westworld (HBO)

Actrice invitée exceptionnelle dans une série comique

Angela Bassett, Un spectacle de croquis de Black Lady (HBO)

Bette Midler, la politicienne (Netflix)

Maya Rudolph, le bon endroit (NBC)

Maya Rudolph, Saturday Night Live (NBC) (GAGNANT)

Wanda Sykes, la merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Video)

Phoebe Waller-Bridge, Saturday Night Live (NBC)

Programme de réalité non structuré exceptionnel

Amy Schumer apprend à cuisiner: pause déjeuner et soirée pâtes (Food Network)

Cheer (Netflix) (GAGNANT)

Kevin Hart: Don’t F ** k This Up (Netflix)

Course de dragsters de RuPaul: Untucked (VH1)

Nous sommes ici (HBO)

Programme pour enfants exceptionnel

Jim Henson’s The Dark Crystal: Age Of Resistance (Netflix) (WINNER) (Cravate)

Résistance Star Wars (Disney Channel)

We Are The Dream: The Kids Of The Oakland MLK Oratorical Fest (HBO) (WINNER) (Cravate)

Commercial exceptionnel

Rebondir – Apple AirPods

Avant Alexa – Amazon

Jour de la marmotte – Jeep (Fiat Chrysler Automobiles | FCA)

Le look – P&G

Essentiels de la rentrée scolaire – Promesse Sandy Hook (GAGNANT)

Cinématographie exceptionnelle pour une seule série de caméras (une heure)

La Couronne (Netflix)

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Video) (GAGNANT)

Chasseur d’esprit (Netflix)

Ozark (Netflix)

Ozark (Netflix)

Contes de la boucle (Amazon Prime Video)

Westworld (HBO)

Réalisation exceptionnelle pour une variété spéciale

Dave Chappelle: Sticks & Stones (Netflix) (GAGNANT)

62e Grammy Awards (CBS)

En direct devant un public de studio: « All In The Family » et « Good Times » (ABC)

Spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV avec Jennifer Lopez et Shakira (FOX)

73e Tony Awards annuels (CBS)

Montage d’image d’une seule caméra exceptionnel pour une série comique

Limitez votre enthousiasme (HBO)

Non sécurisé (HBO) (WINNER)

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Video)

Schitt’s Creek (Pop TV)

Schitt’s Creek (Pop TV)

Ce que nous faisons dans l’ombre (FX Networks)

Acteur invité exceptionnel dans une série dramatique

Jason Bateman, The Outsider (HBO)

James Cromwell, Succession (HBO)

Giancarlo Esposito, le mandalorien (Disney +)

Ron Cephas Jones, c’est nous (NBC) (GAGNANT)

Andrew Scott, Miroir noir (Netflix)

Martin Short, l’émission du matin (Apple TV +)

Écriture exceptionnelle pour une variété spéciale

Dave Chappelle: Sticks & Stones (Netflix) (GAGNANT)

Hannah Gadsby: Douglas (Netflix)

John Mulaney et The Sack Lunch Bunch (Netflix)

Patton Oswalt: J’aime tout (Netflix)

Seth Meyers: Bébé du lobby (Netflix)

Conception et direction d’éclairage exceptionnelles pour une série variée

L’Amérique a du talent (NBC)

Jimmy Kimmel en direct! (ABC)

Saturday Night Live (NBC) (GAGNANT)

Alors tu penses que tu peux danser (Fox)

La voix (NBC)

Conception de production exceptionnelle pour une période narrative ou une série fantastique (une heure ou plus)

La Couronne (Netflix) (GAGNANT)

Hollywood (Netflix)

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Video)

Gardiens (HBO)

Westworld (HBO)

Mixage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique (une heure)

Mieux appeler Saul (AMC)

Ozark (Netflix)

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Video) (GAGNANT)

Star Trek: Picard (CBS All Access)

Choses étranges (Netflix)

Westworld (HBO)

Coordination exceptionnelle de cascades pour un drame, une série limitée ou un film

La liste noire (NBC)

Le mandalorien (Disney +) (GAGNANT)

La recrue (ABC)

Choses étranges (Netflix)

ÉCRASER. (CBS)

Film télévisé exceptionnel

Fils américain (Netflix)

Mauvaise éducation (HBO) (GAGNANT)

Cordes de cœur de Dolly Parton: ces vieux os (Netflix)

El Camino: Un film de rupture (Netflix)

Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy contre le révérend (Netflix)

Extension interactive exceptionnelle d’un programme linéaire

M. Robot (USA Network) (GAGNANT)

Choses étranges (Netflix)

Westworld (HBO)

Actrice invitée exceptionnelle dans une série dramatique

Alexis Bledel, Le conte de la servante (Hulu)

Laverne Cox, Orange est le nouveau noir (Netflix)

Cherry Jones, Succession (HBO) (GAGNANTE)

Phylicia Rashad, c’est nous (NBC)

Cicely Tyson, Comment s’en sortir avec un meurtre (ABC)

Harriet Walter, Succession (HBO)

Série documentaire ou non-fiction exceptionnelle

Maîtres américains (PBS)

Hillary (Hulu)

The Last Dance (ESPN) (GAGNANT)

McMillion $ (HBO)

Tiger King: Meurtre, chaos et folie (Netflix)

Jeudi 17 septembre

Performance exceptionnelle de voix off des personnages

Hank Azaria, Les Simpsons (Fox)

Nancy Cartwright, Les Simpsons (Fox)

Leslie Odom Jr., Central Park (Apple TV +)

Maya Rudolph, Big Mouth (Netflix) (GAGNANT)

Wanda Sykes, Crank Yankers (Comedy Central)

Taika Waititi, le mandalorien (Disney +)

Programme interactif dérivé exceptionnel

Big Mouth Guide To Life (Netflix) (GAGNANT)

Doctor Who: The Runaway (BBC America)

Programme interactif original exceptionnel

L’expérience Messy Truth VR (RYOT) (GAGNANT)

Reconstruire Notre Dame (TARGO)

Quand nous sommes restés à la maison (TARGO)

Programme animé exceptionnel de forme courte

Forky pose une question: qu’est-ce que l’amour? (Disney +) (GAGNANT)

Robot Chicken: Santa’s Dead (Spoiler Alert) Holiday Murder Thing Special (Adult Swim)

Steven Universe Future: Fragments (Cartoon Network)

Série comique ou dramatique de forme courte exceptionnelle

Formation des employés Better Call Saul: Éthique juridique avec Kim Wexler (AMC) (WINNER)

The Good Place Presents: La sélection (NBC)

Jeu le plus dangereux (Quibi)

Reno 911! (Quibi)

Star Trek: courtes randonnées (CBS All Access)

Acteur exceptionnel dans une série comique ou dramatique de forme courte

Mamoudou Athie, Oh Jerome, Non (FX)

Laurence Fishburne, #FreeRayshawn (Quibi) (GAGNANTE)

Corey Hawkins, survivre (Quibi)

Sephan James, #FreeRayshawn (Quibi)

Christoph Waltz, jeu le plus dangereux (Quibi)

Actrice exceptionnelle dans une série comique ou dramatique de forme courte

Jasmine Cephas Jones, #FreeRayshawn (Quibi) (GAGNANTE)

Anna Kendrick, mannequin (Quibi)

Kerri Kenney-Silver, Reno 911! (Quibi)

Kaitin Olson, retourné (Quibi)

Rain Valdez, Razor Tongue (YouTube)

Casting exceptionnel pour une série comique

Limitez votre enthousiasme (HBO)

Mort pour moi (Netflix)

Insécurité (HBO)

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Video)

Schitt’s Creek (Pop TV) (GAGNANT)

Ce que nous faisons dans l’ombre (FX)

Casting exceptionnel pour une série dramatique

Gros petits mensonges (HBO)

La Couronne (Netflix)

Le conte de la servante (Hulu)

Tuer Eve (BBC America)

Ozark (Netflix)

Succession (HBO) (GAGNANT)

Composition musicale exceptionnelle pour une série limitée, un film ou un spécial (partition dramatique originale)

Hollywood (Netflix)

Petits feux partout (Hulu)

Mme America (FX)

Peu orthodoxe (Netflix)

Watchmen (HBO) (GAGNANT)

Supervision musicale exceptionnelle

Mieux appeler Saul (AMC)

Euphorie (HBO)

Insécurité (HBO)

Tuer Eve (BBC America)

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Video) (GAGNANT)

Choses étranges (Netflix)

Gardiens (HBO)

Musique du thème du titre principal original exceptionnel

Carnival Row (Amazon Prime Video)

Défendre Jacob (Apple TV +)

Hollywood (Netflix) (GAGNANT)

Peu orthodoxe (Netflix)

Pourquoi nous détestons (Discovery Channel)

Wu-Tang: une saga américaine (Hulu)

Musique et paroles originales exceptionnelles

Le parrain noir (Netflix)

Euphoria (HBO) (GAGNANT)

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO)

Petits feux partout (Hulu)

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Video)

C’est nous (NBC)

Gardiens (HBO)

Coordonnateur de cascades exceptionnel pour un programme de comédie ou de variété

Ballerines (HBO)

Brooklyn Nine-Nine (NBC)

Henry Danger (Nickelodeon)

Shameless (Showtime) (GAGNANT)

Force spatiale (Netflix)

Mercredi 16 septembre

Effets visuels spéciaux exceptionnels

Perdu dans l’espace, «Ninety-Seven» (Netflix)

Le mandalorien, «Chapitre 2: L’enfant» (Disney +) (GAGNANT)

Choses étranges, «Chapitre huit: La bataille de Starcourt» (Netflix)

Watchmen, «Voir comment ils volent» (HBO)

Westworld, «Crisis Theory» (HBO)

Effets visuels spéciaux exceptionnels dans un rôle de soutien

Devs, «Episode 8» (FX sur Hulu)

Le conte de la servante, « Ménage » (Hulu)

Tales From The Loop, «Loop» (Amazon Prime Video)

Tom Clancy’s Jack Ryan, «Strongman» (Amazon Prime Video)

Vikings, «The Best Laid Plans» (Histoire) (GAGNANT)

Cinématographie exceptionnelle pour une série limitée ou un film

Défendre Jacob, «Après» (Apple TV Plus)

Devs, «Episode 7» (FX sur Hulu)

Le complot contre l’Amérique, «Partie 1» (HBO)

Watchmen, «Little Fear of Lighting» (HBO)

Watchmen, «This Extraordinary Being» (HBO) (WINNER)

Cinématographie exceptionnelle pour une série multi-caméras

Bob Hearts Abishola, «Ice Cream For Breakfast» (CBS)

Réunion de famille, « Vous vous souvenez de Black Elvis? » (Netflix)

Le ranch, « Ce n’est pas ma faute » (Netflix) (WINNER)

Will & Grace, «Accidentally On Porpoise» (NBC)

Cinématographie exceptionnelle pour une série à caméra unique (une demi-heure)

La fin du monde f *** ing, «Épisode 2» (Netflix)

Retrouvailles, «Giant» (Amazon Prime Video)

Insécurité, «Lowkey Happy» (HBO)

Non sécurisé, «Lowkey Lost» (HBO)

Le Mandalorien, «Chapitre 7: Le bilan» (Disney +) (GAGNANT)

Coiffure contemporaine exceptionnelle

Black-ish, «Hair Day» (ABC) (WINNER)

Grace et Frankie, «The Laughing Stock» (Netflix)

The Handmaid’s Tale, « Liars » (Hulu)

Le politicien, «Pilote» (Netflix)

Schitt’s Creek, «Happy Ending» (Pop TV)

C’est nous, « Strangers: Part Two » (NBC)

Maquillage d’époque et / ou de personnage exceptionnel (non prothétique)

American Horror Story: 1984, «La Dame en blanc» (FX)

Hollywood, «Outlaws» (Netflix)

La merveilleuse Mme Maisel, «C’est la comédie ou le chou» (Amazon Prime Video) (GAGNANT)

Pose, «Acting Up» (FX)

Star Trek: Picard, «Stardust City Rag» (CBS All Access)

Maquillage prothétique exceptionnel pour une série, une série limitée, un film ou un spécial

American Horror Story: 1984, «True Killers» (FX)

Hollywood, «Jump» (Netflix)

Le mandalorien, «Chapitre 6: Le prisonnier» (Disney +)

Pose, « L’amour a besoin d’amour aujourd’hui » (FX)

Star Trek: Picard, «Absolute Candor» (CBS All Access) (GAGNANT)

Westworld, «Crisis Theory» (HBO)

Costumes fantastiques / science-fiction exceptionnels

Carnival Row, «Aisling» (Amazon Prime Video)

Le conte de la servante, « Ménage » (Hulu)

Le Mandalorien, «Chapitre 3: Le péché» (Disney +)

Watchmen, «C’est l’été et nous manquons de glace» (HBO) (WINNER)

Westworld, «Parce Domine» (HBO)

Costumes d’époque exceptionnels

La Couronne, «Cri De Coeur» (Netflix) (GAGNANT)

Hollywood, «A Hollywood Ending» (Netflix)

La merveilleuse Mme Maisel, « C’est la comédie ou le chou » (Amazon Prime Video)

Mme America, «Shirley» (FX sur Hulu)

Pose, «Acting Up» (FX)

Montage d’image multi-caméras exceptionnel pour une série comique

The Conners, «Slappy Holidays» (ABC)

Un jour à la fois, «Boundaries» (Pop TV) (WINNER)

Will & Grace, «Nous aimons Lucy» (NBC)

Will & Grace, «What A Dump» (NBC)

Montage d’image exceptionnel avec une seule caméra pour une série dramatique

Le Mandalorien, «Chapitre 2: L’enfant» (Disney +)

Le Mandalorien, «Chapitre 4: Sanctuaire» (Disney +)

Le Mandalorien, «Chapitre 8: Rédemption» (Disney +)

Ozark, «Rose feu» (Netflix)

Ozark, «Wartime» (Netflix)

Choses étranges, «Chapitre huit: La bataille de Starcourt» (Netflix)

Succession, «DC» (HBO)

Succession, «This Is Not For Tears» (HBO) (WINNER)

Montage d’image exceptionnel avec une seule caméra pour une série limitée ou un film

El Camino: Un film de rupture (Netflix)

Mme America, «Phyllis» (FX sur Hulu)

Watchmen, «A God Walks In To Abar» (HBO) (GAGNANT)

Watchmen, « C’est l’été et nous manquons de glace » (HBO)

Watchmen, «Cet être extraordinaire» (HBO)

Mixage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique (une demi-heure) et une animation

Le mandalorien, «Chapitre 2: L’enfant» (Disney +) (GAGNANT)

Modern Family, «Finale Part 1» (ABC)

Le ranch, «Fadeaway» (Netflix)

Schitt’s Creek, «Happy Ending» (Pop TV)

Space Force, « Sauvez Epsilon 6! » (Netflix)

Mixage sonore exceptionnel pour une série limitée ou un film

American Horror Story: 1984, «Camp Redwood» (FX)

Devs, «Episode 3» (FX sur Hulu)

El Camino: Un film de rupture (Netflix)

Hollywood, «Hourra pour Hollywood» (Netflix)

Watchmen, «This Extraordinary Being» (HBO) (WINNER)

Montage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique (une heure)

Mieux vaut appeler Saul, «Bagman» (AMC)

Les garçons, «Le nom du jeu» (Amazon Prime Video)

La Couronne, «Aberfan» (Netflix)

Star Trek: Picard, «Et In Arcadia Ego: Part 2» (CBS All Access)

Choses étranges, «Chapitre huit: La bataille de Starcourt» (Netflix) (WINNER)

Westworld, «Parce Domine» (HBO)

Montage sonore exceptionnel pour une série comique ou dramatique (une demi-heure) et une animation

GLOW, «Les Libertines» (Netflix)

Le mandalorien, «Chapitre 1: Le mandalorien» (Disney +) (GAGNANT)

Silicon Valley, «Événement de sortie» (HBO)

Space Force, «The Launch» (Netflix)

Ce que nous faisons dans l’ombre, «The Return» (FX)

Conception de production exceptionnelle pour un programme narratif (demi-heure)

GLOW, «Up, Up, Up» (Netflix)

Le mandalorien, «Chapitre 1: Le mandalorien» (Disney +) (GAGNANT)

Space Force, «The Lauch» (Netflix)

Ce que nous faisons dans l’ombre, «Résurrection», «Collaboration», «Sorcières» (FX)

Will & Grace, «Nous aimons Lucy» (NBC)

Conception de production exceptionnelle pour un programme narratif contemporain (une heure ou plus)

Big Little Lies, «Qu’ont-ils fait?», «La mauvaise mère», «Je veux savoir» (HBO)

The Handmaid’s Tale, «Household» (Hulu) (WINNER)

Killing Eve, « Êtes-vous de Pinner? » (BBC Amérique)

L’émission du matin, « Dans la nuit noire de l’âme, il est toujours 3 h 30 du matin » (Apple TV +)

Ozark, «Wartime» (Netflix)

Succession, « Ce n’est pas pour les larmes » (HBO)

Mardi 15 septembre

Série de croquis de variété exceptionnelle

Un spectacle de croquis de Black Lady (HBO)

Histoire ivre (Comedy Central)

Saturday Night Live (NBC) (GAGNANT)

Spécial Variété exceptionnelle (Live)

77e Golden Globe Awards annuels (NBC)

En direct devant un public de studio: «All In The Family» et «Good Times» (ABC) (WINNER)

Les Oscars (ABC)

Spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV avec Jennifer Lopez et Shakira (Fox)

73e Tony Awards annuels (CBS)

Direction musicale exceptionnelle

The Kennedy Center Honors (CBS) (GAGNANT)

Let’s Go Crazy: The Grammy Salute To Prince (CBS)

Les Oscars (ABC)

Samedi soir en direct (NBC)

Spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV avec Jennifer Lopez et Shakira (Fox)

Série de variétés de forme courte exceptionnelle

Entre deux fougères avec Zach Galifianakis: Le film, Sorta Uncut Interviews (Netflix)

Abeille à la maison avec Samantha Bee (TBS)

Carpool Karaoke: The Series (Apple TV +) (GAGNANT)

Minilogues de quarantaine de Jimmy Kimmel (YouTube)

Le spectacle Randy Rainbow (YouTube)

Costumes exceptionnels pour un programme de variétés, de non-fiction ou de réalité

Danser avec les étoiles (ABC)

Histoire ivre (Comedy Central)

The Masked Singer (Fox) (GAGNANT)

Course de dragsters de RuPaul (VH1)

Samedi soir en direct (NBC)

Maquillage contemporain exceptionnel pour un programme de variétés, de non-fiction ou de réalité (non prothétique)

Danser avec les étoiles (ABC)

Course de dragsters de RuPaul (VH1) (GAGNANT)

La petite sirène en direct! (ABC)

Les Oscars (ABC)

La voix (NBC)

Coiffure contemporaine exceptionnelle pour un programme de variété, de non-fiction ou de réalité

Une célébration de la musique de Coco (ABC)

Danser avec les étoiles (ABC)

Les Oscars (ABC)

Course de dragsters de RuPaul (VH1) (GAGNANT)

La voix (NBC)

Écriture exceptionnelle pour une série variée

The Daily Show avec Trevor Noah (Comedy Central)

Frontal complet avec Samantha Bee (TBS)

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO) (WINNER)

Tard dans la nuit avec Seth Meyers (NBC)

The Late Show avec Stephen Colbert (CBS)

Réalisation exceptionnelle pour une série variée

The Late Show avec Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC) (GAGNANT)

Tiffany Haddish présente: Ils sont prêts (Netflix)

Conception d’éclairage / direction d’éclairage exceptionnelle pour une variété spéciale

62e Grammy Awards (CBS)

Le Kennedy Center Honors (CBS)

Les Oscars (ABC)

Spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV avec Jennifer Lopez et Shakira (Fox) (GAGNANT)

73e Tony Awards annuels (CBS)

Édition d’image exceptionnelle pour la programmation de variétés

Le spectacle quotidien avec Trevor Noah (Comedy Central)

Dave Chappelle: Prix Mark Twain du Kennedy Center pour l’humour américain (PBS)

Dave Chappelle: Bâtons et pierres (Netflix)

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO) (WINNER)

Mixage sonore exceptionnel pour une série variée ou spéciale

62e Grammy Awards (CBS)

Le spectacle quotidien avec Trevor Noah (Comedy Central)

Dave Chappelle: Bâtons et pierres (Netflix)

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO)

Les Oscars (ABC) (GAGNANT)

Direction technique exceptionnelle, caméra, contrôle vidéo pour un spécial

Prix ​​américains de la musique 2019 (ABC)

Dave Chappelle: Bâtons et pierres (Netflix)

En direct devant un public de studio: «All In The Family» et «Good Times» (ABC) (WINNER)

La petite sirène en direct! (ABC)

Les Oscars (ABC)

Direction technique exceptionnelle, travail de caméra, contrôle vidéo pour une série

Limitez votre enthousiasme (HBO)

Jimmy Kimmel en direct! (ABC)

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO) (WINNER)

Samedi soir en direct (NBC)

La voix (NBC)

Conception de production exceptionnelle pour une série de variétés, de réalité ou de compétition

À la maison avec Amy Sedaris (truTV)

Histoire ivre (Comedy Central)

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO)

Saturday Night Live (NBC) (GAGNANT)

Œil queer (Netflix)

Conception de production exceptionnelle pour une variété spéciale

77e Golden Globe Awards annuels (NBC)

62e Grammy Awards (CBS)

La petite sirène en direct! (ABC)

En direct devant un public de studio: « Tous dans la famille » et « Good Times » (ABC)

Les Oscars (ABC) (GAGNANT)

Lundi 14 septembre

Spécial documentaire ou documentaire exceptionnel

The Apollo (HBO) (GAGNANT)

Histoire de Beastie Boys (Apple TV +)

Devenir (Netflix)

Le grand hack (Netflix)

Laurel Canyon: une place dans le temps (EPIX)

Série non fictionnelle animée exceptionnelle ou spéciale

Comédiens dans les voitures prenant un café (Netflix)

Leah Remini: Scientology and the Aftermath (A&E) (WINNER)

Moche délicieux (Netflix)

VICE (Showtime)

Le monde selon Jeff Goldblum (Disney +)

Série non fictionnelle ou téléréalité exceptionnelle de courte durée

Entre les scènes – The Daily Show (Comedy Central)

Full Frontal avec Samantha Bee présente: Pandemic Video Diaries (TBS)

National Geographic présente: Creating Cosmos: Possible Worlds (National Geographic) (WINNER)

Pose: Identité, Famille, Communauté (Réseaux FX)

Course de dragsters de RuPaul hors du placard (VH1)

Programme de réalité structurée exceptionnel

Tournée des antiquités (PBS)

L’amour est aveugle (Netflix)

Queer Eye (Netflix) (GAGNANT)

Shark Tank (ABC)

Une rénovation très Brady (HGTV)

Programme exceptionnel de casting pour la réalité

Né comme ça (A&E)

L’amour est aveugle (Netflix)

Œil queer (Netflix)

Course de dragsters de RuPaul (VH1) (GAGNANT)

La voix (NBC)

Cinématographie exceptionnelle pour un programme non fictif

Usine américaine (Netflix)

Apollo 11 (.)

Devenir (Netflix)

The Cave (National Geographic) (GAGNANT)

Mer des ombres (National Geographic)

Serengeti (renaissance)

Cinématographie exceptionnelle pour un programme de réalité

Bravo, « Hit Zero » (Netflix)

La vie sous zéro, série de travaux (National Geographic) (GAGNANT)

Queer Eye, « Nous sommes au Japon!: Vacances japonaises » (Netflix)

Course de dragsters de RuPaul, série Body of Work (VH1)

Survivor, série Body of Work (CBS)

Réalisation exceptionnelle pour un programme de documentaires / non-fiction

American Factory (Netflix) (GAGNANT)

Apollo 11 (.)

Devenir (Netflix)

La grotte (National Geographic)

La dernière danse, «Épisode 7» (ESPN)

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, «Culte de la personnalité» (Netflix)

Réalisation exceptionnelle pour un programme de réalité

Bravo, «Daytona» (Netflix) (WINNER)

LEGO Masters, «Mega City Block» (FOX)

Queer Eye, « Désactivé mais pas vraiment » (Netflix)

Course de dragsters de RuPaul, « Je suis cette salope » (VH1)

Top Chef, « The Jonathan Gold Standard » (Bravo)

Composition musicale exceptionnelle pour une série documentaire ou spéciale (partition dramatique originale)

Devenir (Netflix)

Domicile, «Maine» (Apple TV +)

McMillion $, «Épisode 1» (HBO)

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, «Not Your Average Joe» (Netflix)

Pourquoi nous détestons, «Tools & Tactics» (Discovery Channel) (WINNER)

Narrateur exceptionnel

Kareem Abdul-Jabbar, Black Patriots: Heroes of the Revolution (Histoire)

Chiwetel Ejiofor, la reine des éléphants (Apple TV +)

Angela Bassett, The Imagineering Story, «The Happiest Place on Earth» (Disney +)

Lupita Nyong’o, Serengeti, «Destiny» (Discovery Channel)

David Attenborough, Seven Worlds, One Planet, «Antarctica» (BBC America) (GAGNANT)

Montage d’image exceptionnel pour un programme de non-fiction

Usine américaine (Netflix)

Apollo 11 (.) (GAGNANT)

Histoire de Beastie Boys (Apple TV +)

La dernière danse, «Episode 1» (ESPN)

McMillion $, «Épisode 3» (HBO)

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, «Culte de la personnalité» (Netflix)

Montage d’image exceptionnel pour une réalité structurée ou un programme de compétition

LEGO Masters, «Mega City Block» (FOX)

Queer Eye, « Désactivé mais pas vraiment » (Netflix)

Course de dragsters de RuPaul, « I’m That Bitch » (VH1) (WINNER)

Survivor, « It’s Like a Survivor Economy » (CBS)

Top Chef, « The Jonathan Gold Standard » (Bravo)

Montage photo exceptionnel pour un programme de réalité non structuré

Bravo, «God Blessed Texas» (Netflix) (GAGNANT)

Deadliest Catch, «Cold War Rivals» (Discovery Channel)

La vie sous zéro, «Le nouveau monde» (National Geographic)

RuPaul’s Drag Race: Untucked, « The Ball Ball » (VH1)

Montage sonore exceptionnel pour un programme de non-fiction ou de réalité (une ou plusieurs caméras)

Apollo 11 (.) (GAGNANT)

Histoire de Beastie Boys (Apple TV +)

Bravo, «Daytona» (Netflix)

Laurel Canyon: une place dans le temps (EPIX)

McMillion $, «Épisode 1» (HBO)

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, «Culte de la personnalité» (Netflix)

Mixage sonore exceptionnel pour un programme de non-fiction ou de réalité (une ou plusieurs caméras)

Apollo 11 (.) (GAGNANT)

Histoire de Beastie Boys (Apple TV +)

Bravo, «Daytona» (Netflix)

Laurel Canyon: une place dans le temps (EPIX)

Course de dragsters de RuPaul, « Je suis cette salope » (VH1)

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, «La chose noble à faire» (Netflix)

Écriture exceptionnelle pour un programme de non-fiction

Histoire de Beastie Boys (Apple TV +)

La grotte (National Geographic)

Cirque des livres (Netflix)

Don’t F ** k With Cats: Hunting an Internet Killer, «Closing The Net» (Netflix) (WINNER)

McMillion $, «Épisode 1» (HBO)

Articles sympas sur le Web: