Les choses ont bouclé la boucle pour Eddie Murphy. Après sa première apparition à Saturday Night Live depuis plus de 30 ans, l’acteur et comédien a remporté le prix du meilleur acteur invité dans une série comique aux Emmys des arts créatifs. La cérémonie a été diffusée virtuellement avec les gagnants présentant leurs discours préenregistrés diffusés sur FXX. Murphy a remporté pour sa performance dans l’épisode de Noël de décembre 2019 de la série de variétés NBC de longue date, puis faisant la promotion de son film Netflix Dolemite is My Name.

Eddie Murphy dans le rôle de Buckwheat, M. Robinson, Gumby et Velvet Jones dans l’épisode du 21 décembre 2019 de Saturday Night Live. Images gracieuseté de NBC

Les personnages préférés d’Eddie Murphy retournent à SNL

Dans le troisième passage de Murphy en tant qu’hôte, il est clair que les fans n’ont pas oublié ses personnages SNL les plus populaires depuis sa précédente apparition il y a 35 ans. Il était auparavant nominé en tant que membre de la distribution. L’acteur a ramené le sarrasin (sa parodie du personnage bien-aimé de The Little Rascals) sur The Masked Singer. Dans «Mr. Robinson’s Neighborhood», M. Robinson de Murphy enseigne au public la «gentrification» et comment son quartier a changé depuis. Murphy a ramené Gumby, qui a vu en arrière en costume, mais pas en greenface. Hôtes Colin Jost et Michael Che eu du mal à garder des visages droits partout. Le dernier personnage que Murphy a ramené était Velvet Jones, qui était un concurrent sur « Black Jeopardy », qui n’a certes pas bien vieilli avec la maladresse alimentant une grande partie de l’humour du croquis.

Dans le message préenregistré posté sur Instagram de la Television Academy, Murphy a déclaré: « Merci à tout le monde aux Emmys. Merci beaucoup de m’avoir donné un Emmy. Je n’ai pas d’Emmy. Cela fait 40 ans que j’ai commencé Saturday Night Live. C’est mon premier Emmy, alors merci beaucoup. Je tiens à remercier Lorne Michaels d’avoir mis tout cela ensemble et d’avoir rendu cela possible. Et je tiens à remercier les acteurs, les scénaristes et l’équipe de SNL . C’était une chose très, très spéciale pour moi de revenir et de faire tourner le spectacle comme il l’a fait. Je continue de flotter. Et merci à tous de m’avoir donné un Emmy. «

Je suis un adepte de la culture pop du jeu, de la bande dessinée, de la science-fiction, de la fantaisie, du cinéma et de la télévision depuis plus de 30 ans. J’ai grandi en lisant des magazines comme Starlog, Mad et Fangora. En tant qu’écrivain professionnel depuis plus de 10 ans, Star Wars a été la première franchise de science-fiction dont je suis tombé amoureux. Je suis un nerd de tous les métiers.

