Eddie Vedder a discuté du travail sur la nouvelle musique pendant la quarantaine COVID-19, des souvenirs des émissions de Pearl Jam avec Robert Plant et Neil Young et des raisons pour lesquelles il a finalement rejoint Instagram lors d’une vaste séance de questions-réponses avec des auditeurs sur la chaîne SiriusXM du groupe hier (sept. 2).

Vedder a déclaré que les membres de Pearl Jam n’étaient plus dans la même pièce depuis la pandémie et «prenaient la quarantaine très au sérieux». Mais il a confirmé que, en tandem avec son collaborateur de longue date Glen Hansard et Chan Marshall de Cat Power, il a «contribué toutes les chansons» au nouveau film de Sean Penn «Flag Day», qui sortira l’année prochaine.

«C’était un projet formidable et puissant que nous ayons mis à nos pieds pendant tout cela», a-t-il déclaré. «Tous les trois, nous avons dû faire la majeure partie de l’enregistrement par nous-mêmes – je veux dire, littéralement par nous-mêmes. La plupart d’entre nous ont des enfants ou des aînés dont nous nous occupons, donc ce n’était pas une blague. Mais avec Sean à la barre, et quelques excellentes performances dans le film, et une belle histoire, c’était une chose puissante sur laquelle travailler.

Basé sur le livre de Jennifer Vogel «Flim-Flam Man: La vraie histoire de la vie contrefaite de mon père», le film met en vedette Penn aux côtés de ses enfants Dylan et Hopper. Vedder a précédemment écrit un album entier de musique originale pour la bande originale de l’adaptation cinématographique 2007 de Penn du livre de Jon Krakauer «Into the Wild», remportant le prix de la meilleure chanson originale aux Golden Globes pour la chanson «Garanti».

Vedder avait publié ses premiers messages sur Instagram plus tôt dans la journée, montrant son bulletin de vote par correspondance dans l’État de Washington et encourageant ses abonnés à se retirer du vote. Il a admis qu’il était toujours préoccupé par l’impact des médias sociaux sur les jeunes, y compris ses deux filles adolescentes, mais a déclaré qu’il avait créé son propre compte dans l’espoir de «diffuser des informations positives. J’essaierai de garder ça intéressant et peut-être artistique. [But] J’ai réalisé qu’il y avait quelque chose que je convenais de tout cœur avec Donald Trump en ce qui concerne [this being] sans aucun doute l’élection la plus importante de l’histoire de notre pays. Finalement, nous nous sommes mis d’accord sur quelque chose. Faisons en sorte que nous puissions voter par correspondance là où nous le pouvons. »

Autres faits saillants de la conversation de 90 minutes:

Sur l’activisme qu’il voit de la part des jeunes avant les élections:

«Ils s’impliquent dans le processus de vote avant même d’avoir 18 ans. Ils utilisent leur voix avant même de pouvoir s’inscrire – simplement en étant des citoyens actifs. Nous parlons de jeunes de 16 ans, et peut-être même plus jeunes. La prochaine génération sera beaucoup plus informée. Et je pense que sur beaucoup de gros problèmes, qu’il s’agisse de problèmes de race ou de genre, ils seront beaucoup plus aptes à naviguer dans l’avenir. Je ne pense même pas que ce seront des problèmes, car ils viennent de grandir à une époque différente d’acceptation et de compréhension.

À propos du report d’un concert prévu en mars sur invitation uniquement au légendaire Apollo Theatre de New York dans le cadre de la tournée de soutien du nouvel album de Pearl Jam, «Gigaton»:

«C’était définitivement un spectacle formidable, juste à cause de l’histoire du lieu et de notre respect pour cette histoire. L’occasion de jouer cette étape, nous ne l’avons pas prise à la légère. Pour moi, je pense que le groupe a l’impression que nous avons des billets pour ce spectacle. Nous essayions de planifier une entrevue avec Howard Stern, et cela m’excitait également. Vous savez, jouez à Apollo, buvez quelques verres, dormez le lendemain, puis parlez à Howard le lendemain. J’étais prêt. C’est un excellent intervieweur.

Sur sa relation de 30 ans avec les co-fondateurs de Pearl Jam, Jeff Ament et Stone Gossard, qui jouent eux-mêmes dans d’autres groupes depuis encore plus longtemps:

«Je pense qu’à un moment donné, nous avons fonctionné sans chef. Si je me suis retrouvé dans cette situation, je pense que c’était à contrecœur. Ce n’était en aucun cas une prise de contrôle hostile. C’est leur monde qui a commencé tout cela. C’était Green River. Et c’était Mother Love Bone. Être ami avec tous les grands humains de Green River à ce jour [and] continuer encore avec ça .. c’est une excellente relation entre Stone et Jeff. Je n’ai jamais cessé de l’admirer et je suis tellement content d’en faire partie. Je pourrais être une sorte de leader de facto en ce sens que je prépare des listes, ou ils me font confiance pour présenter une idée de la façon dont l’enregistrement pourrait être séquencé ou quelque chose du genre. Mais il y a tellement de choses sur lesquelles nous travaillons sur un pied d’égalité, et c’est probablement pourquoi nous sommes aussi fiers de ce disque que n’importe quel autre, parce que la musique a été faite selon un processus complètement démocratique.

Sur la chanson «Gigaton» «Buckle Up», qui présente à la fois des paroles et de la musique de Gossard:

«C’est une chanson de Stone Gossard de part en part. Tout le monde est entré et a posé des morceaux dessus. Je chante sa voix exactement comme il la chantait [on the demo]. Je voulais vraiment juste faire ce qu’il a rendu justice. Habituellement, je vais dans le bruyant, faire trembler les fenêtres – genre de chanson pour me faire traverser n’importe quelle sorte de douleur et de frustration, mais j’ai l’impression que c’était l’une de celles-là [where] il y a une méditation et un mantra. Pour ces jours, cela semble tellement applicable. “

Lors du tristement célèbre concert gratuit de juin 1995 au Golden Gate Park de San Francisco, lorsque Vedder, affaibli par une intoxication alimentaire, a dû quitter la scène après sept chansons et a été remplacé par Neil Young:

«Un des pires jours de ma vie. C’était tellement brutal. Je suis resté [the night before] et avait un service de chambre d’hôtel. J’ai perdu environ huit livres cette nuit-là, puis je suis allée à l’hôpital le matin pour recevoir une intraveineuse. Ils ont coincé un autre IV en moi pendant que Bad Religion jouait et j’étais dans la bande-annonce. Neil portait des chaussures de sport blanches et je suis allongé sur le sol. Je peux à peine ouvrir les yeux, et j’ouvre les yeux, et il y a les chaussures de tennis blanches de Neil. Et il a juste dit: «Faites-moi entrer, entraîneur! J’aurais préféré prendre des champignons que manger ce putain de sandwich au poisson. Cela aurait été une chose folle – «Désolé, Neil. Je ne peux pas continuer. Je fais trébucher des balles en ce moment. ”

Sur ses efforts tragicomiques pour enfin voir un concert de l’un de ses musiciens préférés, Nick Cave:

«Il est venu en ville et la nuit où il jouait, nous avons eu notre premier enfant. Et puis la prochaine fois qu’il est venu en ville, quelques années plus tard, nous mixions «Into the Wild». Je pensais que j’allais partir, voir le spectacle et revenir, [but] J’ai réalisé que la charge de travail était trop lourde. Le voici, juste en bas de la rue [but] Je ne peux pas aller le voir. [We were] en studio jusqu’à 5 heures du matin. La troisième fois qu’il vient en ville, nous sommes à l’hôpital pour avoir notre deuxième enfant.

À propos de l’ouverture de Robert Plant pour Pearl Jam lors d’une prestation de l’ouragan Katrina en 2005 à Chicago:

«Nous l’avons tous connu lors de quelques rencontres passées, même en remontant au Rock and Roll Hall of Fame et à Neil Young. Mais pour vraiment parler musique et jouer de la musique ensemble, de vieilles chansons et de nouvelles chansons, et même à la fin, vous savez, il jouait de la guitare. Il a en fait utilisé ma guitare, ce dont j’étais vraiment content. Robert Plant jouait de ma guitare – c’était vraiment une de ces petites choses. Quel grand, grand humain. Nous avons joué ‘Fool in the Rain’, qui, je crois, était une chanson de Zeppelin qu’ils n’avaient jamais jouée en direct auparavant.

Sur le président Obama:

«Il a une belle calligraphie.»