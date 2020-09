Edge Of Tomorrow est un film américain de 2014 qui met en vedette Tom Cruise et Emily Hunt dans le rôle principal. Le film est un film de science-fiction; cependant, il n’est pas défini plus tard. Il se déroule à l’époque actuelle en Europe, où des étrangers ont attaqué l’Europe à travers une roche spatiale. De plus, actuellement, pour les empêcher d’assumer le contrôle du monde entier, l’United Defence Force (UDF) tente de se soustraire à la même responsabilité.

Bord de demain 2

Cela fait longtemps que le film est sorti pour les fans, et ce fut un succès parmi la foule. Les critiques ont également applaudi le film de science-fiction, en particulier pour les expositions de casting. Actuellement, de quoi avons-nous besoin? Dans les occasions présentes, il y a beaucoup de films qui reçoivent les parties de la suite.

Cependant, cela augmente les niveaux d’énergie car à un moment ou à un autre, nous avons généralement besoin que leurs continuations se manifestent.

Y aura-t-il une suite de Edge of Tomorrow 2

Les producteurs ont déclaré avec autorité que la deuxième partie d’Edge Of Tomorrow était en cours. Tom et Emily reviendront pour répéter leurs rôles. Néanmoins, le principal problème du film est le travail de production et de tournage.

Ceci est le résultat des horaires des deux artistes comme quand on est libre. L’autre ne l’est pas. De plus, la progression de la pandémie de coronavirus ou de COVID-19 a eu un impact négatif sur nous tous, ce qui a entraîné l’arrêt des activités de production. Pourtant, petit à petit, ils commencent, et nous avons vu Tom revenir à l’enregistrement pour la nouvelle partie de Mission Impossible.

Quand sortira la suite

Nous espérons que d’ici 2022 la production de celui-ci devrait démarrer, ce qui nous donne une sortie en 2022 ou d’ici 2023. De même, les producteurs nous ont donné une indication qu’une troisième partie se produira également sur laquelle très peu de choses ont été révélées.

Cela nous intrigue beaucoup plus pour regarder le film et avant cela, sa bande-annonce. Alors les amis, restez à l’écoute avec nous car nous vous mettrons à jour avec toutes les dernières mises à jour.