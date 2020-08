El Babo se vante que son shampooing préféré est celui de Yuya | INSTAGRAM

Eduardo Dávalos de Luna, mieux connu sous le nom de «Le Babo», A provoqué une polémique sur les réseaux sociaux après le téléchargement d’une photo qui constitue un défi total à la censure de l’application.

Le chef de la Affiche de Santa Il a téléchargé un instantané sur son compte Instagram où il peut être vu tout en faisant sa routine de bain, « Pendant que vous perdez votre temps, quelqu’un en profite … Tout d’abord, prenez un bain sale », a ajouté le Babo, musicien de 43 ans, comme description de la publication susmentionnée.

Ce qui a rapidement attiré l’attention complète et totale des fans de l’interprète, puisqu’ils se sont montrés depuis sa création, complètement amoureux du physique de celui-ci, donc il y avait des utilisateurs qui n’ont pas hésité à laisser leur commentaire le louant.

La photo a déjà plus de 200 mille réactions, où les adeptes de l’interprète de sujets tels que «messages WhatsApp» et «S’ils viennent vous dire» ont montré son humour et lui ont posé des questions sur ses goûts pour la douche.

Mais ce n’est pas ce qui est vraiment devenu viral, car Babo nous a très habitués à télécharger et à partager du contenu risqué, irrévérencieux et surprenant pour certains internautes, donc une photo sous la douche pendant la douche n’était pas la raison d’un tel scandale.

Cependant, les réseaux se sont allumés après une petite action d’un utilisateur, et en ajoutant la réponse du chanteur, il faut cependant noter qu’il y avait des internautes qui voulaient être drôles et bombardaient l’artiste de questions très évidentes.

Mais la créativité de « El Babo » pour répondre aux questions est inégalée, « Est-ce que tu te baignes avec de l’eau chaude ou froide? », « Quel shampooing utilisez-vous, Babo? », « Babo, ne vous mouillez pas les cheveux si longtemps que vous avez « et » Frais comme une laitue « sont quelques-uns des commentaires qui peuvent être lus dans la publication susmentionnée.

Et comme prévu, le natif de Nuevo León a pris tout le temps pour répondre avec humour à certains des 3000 commentaires laissés par ses followers, on suppose qu’il était en charge de commenter ceux qui lui ont fait le plus de grâce.

Ainsi, le rappeur a également décidé de partager dans ses histoires la marque de shampoing qu’il utilise et a été surpris qu’il soit de la marque de sa bien-aimée Yuya; Il a montré son bonheur d’être une tendance grâce à sa photographie, ce qui a, par conséquent, fait que les fans s’amusaient tellement à partager des captures d’écran sur tous les autres réseaux sociaux, de la question et de la réponse incroyable.

Il y a même eu ceux qui ont fait des mèmes à ce sujet, dans lesquels le thème principal était l’attrait que le rappeur ressent pour le YouTuber à succès.

« Babo se baignant avec le shampoing de Yuya, qui a publiquement rejeté un voyage au cinéma et aucun cheveux n’a // votre mec * ide disant des choses à votre béguin juste parce qu’il ne vous répond pas un » bonjour « sur Messenger », co-clients de ce type Ils ont rempli le mur Facebook.

On sait très bien que « El Babo » s’est toujours caractérisé par être très actif sur les réseaux sociaux, où il télécharge presque toujours des photos avec les femmes qui l’accompagnent ou avec son imposante panthère.

Et il a toujours laissé s’exprimer ses sentiments et sa grande attirance pour Yuya, cependant, l’influenceur a rejeté le rappeur à plusieurs reprises, mais apparemment il s’en fiche et n’abandonnera pas, car à chaque fois il peut sortir pour la dire ou la nommer. n’importe quelle conversation.