Mexico.- La directrice générale de l’IMSS, Zoé Robledo, et des représentants des mères et des pères de filles et de garçons atteints de cancer, se sont mis d’accord sur différents mécanismes de suivi des traitements médicaux et de surveillance des patients.

Lors d’une réunion de plus de trois heures, le titulaire du IMSS écouté les préoccupations de Brenda, Verónica et Dulce, mères de mineurs qui sont soignés dans les hôpitaux de la sécurité sociale.

Lors de la réunion de travail qui a débuté à 11h00 au siège de l’IMSS, deux cas de pannes ont été reconnus; Dans ce contexte, des engagements ont été pris pour générer une méthode de travail afin de les résoudre.

Parmi les accords conclus figure la création d’un groupe de travail qui se réunira chaque semaine les jeudis à 18h00.

Les parents d’enfants atteints de cancer et les autorités centrales et opérationnelles de l’IMSS participeront au suivi de l’avancement des accords.

Par ailleurs, un registre des patients pédiatriques soumis à un traitement anticancéreux (non nominatif) sera établi dans les unités IMSS.

Il a été convenu de concevoir et de mettre en ligne une plate-forme publique et transparente pour surveiller la livraison en temps opportun et en temps opportun des traitements du cancer.

De même, il a été établi que si le membre responsable de la famille demande le protocole de traitement; Celui-ci sera accordé par le médecin traitant et aura la même condition en cas de changement de protocole.

Dans le cas des greffes de moelle osseuse, il a été convenu que les services commenceront conformément au plan de redémarrage des services de santé reporté par la contingence Covid-19; approuvé en session ordinaire du H. Conseil technique du 26 août 2020.

