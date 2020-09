Elizabeth Raposo, cadre de longue date de Paramount Pictures, quitte son poste au studio, a appris Variety.

Raposo est présidente de la production de Paramount depuis 2017, où elle est la directrice du studio pour tout le matériel de franchise et les propriétés intellectuelles événementielles. La nouvelle de la sortie de Raposo a été annoncée par la nouvelle présidente du groupe cinématographique Emma Watts.

«Elizabeth Raposo quitte Paramount Pictures. Elle a été une partie inestimable de la famille Paramount pendant 15 ans, y compris les trois dernières années dans son rôle de présidente de la production pour notre équipe de cinéma », a écrit Watts dans une note jeudi.

Raposo a travaillé de concert avec Lorenzo di Bonaventura, producteur de la série massive «Transformers». Sous Jim Gianopulos, elle était connue comme une dirigeante plus commerciale destinée à contrebalancer les efforts d’autres labels de cinéma comme Paramount Animation et les ardoises à petit budget de Paramount Players.

Watts, considéré comme un sauveur pour le studio légendaire, a rejoint Gianopulos et d’autres anciennes cohortes de la 20th Century Fox cet été. Dans sa note de service, elle a loué les contributions de Raposo, notamment des films de récompense et des plats familiaux. Les plans futurs de Raposo ne sont actuellement pas clairs.

«Avec son bon goût et ses incroyables relations de talent, Liz a joué un rôle déterminant dans de nombreux succès passés et récents de la société, notamment« Sonic the Hedgehog »,« Rocketman »,« A Quiet Place »,« Mission: Impossible — Fallout »et Bumblebee ainsi que les derniers films de Star Trek et le prochain Top Gun: Maverick, entre autres. Nous remercions de tout cœur Liz pour ses années de service et ses innombrables contributions au studio, et nous lui souhaitons le meilleur », a conclu Watts.