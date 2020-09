Ellen DeGeneres a fait ses premiers commentaires publics lundi 21 septembre en réponse aux allégations d’un environnement de travail toxique qui ont entouré The Ellen DeGeneres Show ces derniers temps.

“Oh mec. Bienvenue dans la saison 18 de The Ellen DeGeneres Show. Si vous regardez parce que vous m’aimez, merci. Si vous regardez parce que vous ne m’aimez pas, bienvenue », plaisanta-t-elle en haut de l’épisode de la première saison.« Comment s’est passé l’été de tout le monde? Bien? Ouais? Le mien était super. Super génial. “

En juillet, Buzzfeed News a publié un rapport d’enquête détaillant les allégations d’inconduite sur le lieu de travail de l’émission de longue date de DeGeneres. Les anciens employés ont parlé à la publication de leurs expériences au salon. «Ce sont des taureaux« gentils »- cela n’arrive que lorsque les caméras sont allumées», a expliqué un ancien membre du personnel. «Je sais qu’ils donnent de l’argent aux gens et les aident, mais c’est pour le spectacle.»

Trois producteurs exécutifs – Andy Lassner, Mary Connelly et Ed Glavin – ont été spécifiquement interpellés par un autre ancien membre du personnel pour avoir prétendument «créé la culture et diffusé ce sentiment d’intimidation et d’être méchant».

Lassner, Connelly et Glavin ont répondu par une déclaration commune, affirmant qu’ils se sont “efforcés de créer un environnement de travail ouvert, sûr et inclusif” au cours des 2700 épisodes de la série. «Nous sommes vraiment navrés et désolés d’apprendre que même une personne de notre famille de production a eu une expérience négative», ont-ils détaillé. «Ce n’est pas qui nous sommes et ce que nous nous efforçons d’être, et pas la mission qu’Ellen nous a fixée. . Pour mémoire, la responsabilité quotidienne de l’émission Ellen incombe entièrement à nous. Nous prenons tout cela très au sérieux et nous nous rendons compte, comme beaucoup dans le monde l’apprennent, que nous devons faire mieux, nous nous engageons à faire mieux, et nous ferons mieux.

À la suite d’allégations supplémentaires qui ont fait surface plus tard dans l’été, y compris des plaintes pour inconduite sexuelle contre des membres du personnel de haut niveau, une enquête interne a été menée par WarnerMedia. DeGeneres a présenté des excuses personnelles au personnel et trois employés de haut niveau ont été licenciés du spectacle, dont Glavin. Par la suite, Steven “tWitch” Boss, personnalité à l’antenne, a été promu co-producteur exécutif.

Lors de la première de la saison de lundi, DeGeneres a abordé les allégations de front. “Comme vous l’avez peut-être entendu, cet été, il y a eu des allégations d’un environnement de travail toxique à notre émission, puis il y a eu une enquête. J’ai appris que des choses se sont produites ici qui n’auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux, et je veux dis que je suis désolée pour les personnes qui ont été touchées », a-t-elle déclaré devant un public virtuel. “Je sais que je suis dans une position de privilège et de pouvoir, et je me rends compte qu’avec cela vient la responsabilité, et je prends la responsabilité de ce qui se passe à mon émission.”

“Nous avons eu beaucoup de conversations au cours des dernières semaines sur notre émission, notre lieu de travail et ce que nous voulons pour l’avenir”, a-t-elle ajouté. “Nous avons fait les changements nécessaires et aujourd’hui, nous entamons un nouveau chapitre.”

DeGeneres a poursuivi en expliquant comment son utilisation de l’expression «Soyez gentils les uns envers les autres» à la fin de chaque épisode est devenue réalité. «J’ai commencé à dire ‘soyez gentils les uns envers les autres après qu’un jeune homme du nom de Tyler Clementi se soit suicidé après avoir été victime d’intimidation parce qu’il était gay. Je pensais que le monde avait besoin de plus de gentillesse, et c’était un rappel que nous avions tous besoin de cela, et je pense nous en avons plus que jamais besoin maintenant », a-t-elle expliqué. “Être connue comme la dame ‘soyez gentille’ est une position délicate à occuper, alors laissez-moi vous donner quelques conseils. Si quelqu’un envisage de changer de titre ou de vous donner un surnom, n’allez pas avec le ‘soyez gentil «Dame. Ne le faites pas.”

Parsemant de blagues tout au long du monologue, elle a admis ne pas toujours tenir sa promesse de gentillesse. “Parfois, je suis triste. Je me fâche. Je deviens anxieuse. Je suis frustrée. Je m’impatiente. Et je travaille sur tout ça”, dit-elle. “Je suis un travail en cours, et je travaille surtout sur l’impatience, et ça ne va pas bien parce que ça n’arrive pas assez vite.”

“Je suis un animateur de talk-show, mais peut-être que certains d’entre vous le savent, vous savez, j’étais une actrice. J’ai joué une femme hétéro dans des films, donc je suis une très bonne actrice. Mais je ne pense pas que je Je suis si bon que je pourrais venir ici tous les jours pendant dix-sept ans et vous tromper », a-t-elle plaisanté. “C’est moi, et mon intention est d’être toujours la meilleure personne que je puisse être, et si jamais j’ai laissé tomber quelqu’un, si j’ai déjà blessé ses sentiments, je suis vraiment désolé pour ça. Si jamais c’est le cas , Je me suis laissé tomber, et je me suis blessé aussi parce que j’essaie toujours de grandir en tant que personne. “

Elle a terminé le monologue en reconnaissant l’état surréaliste du monde et que son objectif a toujours été de «faire rire et se sentir bien».

“Tout ce que je veux, c’est pour chaque [employee] être heureux et fier de travailler ici. Cet été a été horrible pour les gens du monde entier “, a-t-elle conclu, évoquant les difficultés causées par la pandémie, l’état économique et l’injustice raciale persistante.” J’espère que nous pourrons encore être un lieu de bonheur et de joie. Je veux toujours être une heure par jour où les gens peuvent s’échapper et rire. Je veux continuer à aider toutes les personnes que nous aidons chaque jour, et je m’engage à faire de cette saison la meilleure que nous ayons jamais eue.